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CNN：程維把優步逼出中國 如今卻被北京認為勢力太大

記者顏伶如／綜合報導
「滴滴出行」創辦人兼執行長程維。中新社
「滴滴出行」創辦人兼執行長程維。中新社

有線電視新聞網(CNN)21日報導，「滴滴出行」創辦人兼執行長程維靠著一手建立的叫車平台，讓競爭失利的優步(Uber)因此被逼出中國，而「滴滴出行」經過不斷擴張之後稱霸市場，如今卻被北京認為規模過於龐大。專家指出，中國政府希望拿滴滴出行做為「殺雞儆猴」實例，而滴滴出行如今面臨三層考驗：要讓中國官方感到滿意，要能討好海外投資人，還要抵擋摩拳擦掌的眾多市場對手。

38歲的程維是中國規模最大企業主管當中最年輕的企業家之一，創辦滴滴出行九年以來，打敗一連串強勁對手，今年第一季光是在中國國內，每月活躍用戶(active users)就有將近1億6000萬人，幾乎是優步全球用戶的一倍。

報導指出，滴滴出行透過高風險的操作手段一路拓展版圖，今夏在美國首次公開募股(initial public offerings，IPO)後終於踢到鐵板，手機應用程式遭到下架。如今滴滴出行高層主管面臨困難挑戰，包括如何同時取悅中國主管機關及海外投資人，並且抵抗來勢洶洶的其他競爭者。

報導指出，但現在滴滴出行已經步入險境，成為中國官方鎖定掃盪的科技公司及私人企業顯著目標之一。滴滴出行遭到資訊安全審查的消息傳出以來，股價已跌超過40%，市值蒸發340億元。

有線電視新聞網分析，中國官方祭出審查所導致的壓力，恐將使得滴滴出行在中國市場享有優勢因此瓦解，除非滴滴出行能夠找到讓中國共產黨滿意的解決之道。程維並未接受CNN採訪要求，滴滴出行也未回覆CNN有關程維或目前生意狀況的提問。

報導指出，由於擔心某些公司規模過於龐大、勢力可觀，北京今年開始對網路公司加強管控，除了科技產業之外，教育、娛樂等領域產業也收到波及。滴滴出行不顧北京反對，在紐約股票交易所上市，籌資44億元。在美上市期間，程維刻意保持低調，並未現身股票交易所為股市開盤按鈴，也沒在滴滴出行的中國社群網站帳號發布新聞，但幾天之後中國互聯網監管機關仍將滴滴出行手機應用程式從網路商店下架，禁止滴滴出行接受新用戶，理由是滴滴出行涉嫌非法收集及使用用戶資料。

北京顧問業者Sino Auto Insights創辦人涂樂分析，從中國官方的角度來看，滴滴出行儼然已經壯大到管不住，「他們顯然想要限縮滴滴出行在中國的成長」。他也說，中國政府也希望拿滴滴出行做為「殺雞儆猴」的實例，證明沒有人可以脫離共產黨的控制。

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