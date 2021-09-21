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黑龍江也爆疫情 感染者曾大玩劇本殺、密室逃脫

記者陳政錄／即時報導
黑龍江省曾於今年初爆發過疫情，如今時隔多月，疫情防控又拉警報。(中新社)
黑龍江省曾於今年初爆發過疫情，如今時隔多月，疫情防控又拉警報。(中新社)

中國國家衛健委21日通報，20日全中國新增本土新冠肺炎病例42例，都在福建，但午後央視報導，黑龍江哈爾濱市新增1例核酸檢測為陽性的感染者，經過疫調，過去14天足跡涵蓋多家餐廳、旅遊景點，還有劇本殺、密室逃脫等玩樂行程。

央視傍晚報導，中國國家衛健委已派出工作組，赴哈爾濱指導疫情處置工作。

據哈爾濱市疾控中心指出，2021年9月21日，巴彥縣第二人民醫院報告新增新冠病毒陽性感染者1例，送至哈爾濱市傳染病醫院接受隔離觀察治療。

疫調結果發現，這名感染者是在9月7日，從江西吉安市搭高鐵到江西南昌，後搭機抵達黑龍江哈爾濱，就住在人來人往的中央大街，去過索菲亞教堂外廣場、南崗區凱德廣場等景點，還分別於8、9、10日玩過劇本殺，17日玩密室逃脫，曾到過多個餐廳、書店、浴池，甚至醫美整形醫院等。

哈爾濱市政府要求，市民非必要不離市，出入者憑健康碼綠碼通行，相對封閉場所暫停營業，暫停集體宗教活動。

中國國家衛健委21日晨通報，20日0到24時，中國新增本土確診42例，都在福建，廈門市36例、莆田市5例、泉州市1例。福建此輪疫情已累計超過本土400人確診，病毒傳播為Delta變異株。

中國 疫情 工作

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