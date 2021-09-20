孟晚舟遭押千日 中聯合國嗆美澳加立即停止任意拘留

中國常駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端點名美澳加立即停止任意拘留等嚴重侵犯人權行為，為釋放孟晚州喊話熱身。(取材自觀察者網)

因涉伊朗交易禁令，華為副董事長兼財務長（CFO）孟晚舟 在加拿大 被「監視居留」超過1000天，傳美國 正交涉與華為恢復談判，將釋放孟晚舟。觀察者網報導，中國常駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端點名美澳加立即停止任意拘留等嚴重侵犯人權行為，為釋放孟晚州喊話熱身。

觀察者網報導，蔣端20日在聯合國人權理事會的工作組對話中發言，點名加拿大無理任意拘押孟晚舟超過1000天，對中國公民進行政治迫害，以此打壓中國高科技企業發展。要求加拿大應立即糾正錯誤，解除對孟晚舟的任意拘押。

據美國之音引述加拿大環球郵報稱，美司法部與華為恢復談判可讓孟晚舟返回中國的認罪協議，如果孟晚舟承認有罪並支付巨額罰款，美國準備終止引渡要求以及針對她的刑事起訴程序。報導指，會談已進行了幾個星期。

蔣端並對美國、澳州、加拿大等西方國家任意拘留問題表達嚴重關切，指美國關塔那摩監獄無限期拘押疑犯，有關疑犯未經法定程式裁判即被長期拘押，並持續遭受酷刑和虐待。澳大利亞政府實施離岸拘留移民政策，拘留中心居住和醫療條件極其惡劣，被拘押者身心長期遭受摧殘。促美澳加立即停止任意拘留等嚴重侵犯人權行為。