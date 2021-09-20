我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

26歲華男陳屍紐約法拉盛公寓 鮮血淋漓床單裹屍

加州紅杉國家公園烈焰衝天 危及四棵巨型著名紅杉

「只吃進口水果」恒大高管爆帝王級別奢華癖好 惹眾怒

中國新聞組／北京21日電
恆大集團爆財務危機後，各界都在分析可能帶來的影響。圖為恆大集團旗下的社區。（中新社）
恆大集團爆財務危機後，各界都在分析可能帶來的影響。圖為恆大集團旗下的社區。（中新社）

中國地產龍頭恒大集團深陷債務危機，而恒大內部的各種消息與八卦也成為民眾熱議的話題，近日網路上就流傳一張記錄恒大集團各級高管的生活習慣、興趣偏好的列表，內容包括各種奢華的生活細節，被稱為「帝王級別」的待遇，引發眾怒。截至截稿前，恒大尚未證實這份清單的真實性。

一份「恒大集團各級領導客史紀錄總表」在網路上流傳。（取材自微博）
一份「恒大集團各級領導客史紀錄總表」在網路上流傳。（取材自微博）

綜合媒體報導，一份「恒大集團各級領導客史紀錄總表」在網路上流傳，內容包括高管們的私人生活癖好，例如恒大集團董事局主席許家印被記載指出，他在酒店時不喜歡碰到路人，所以「走到哪電梯就要控制到哪」，除了秘書保鏢、私人管家以外，其他閒雜人等都不能靠近他，紀錄還特別註明尤其是男性不能接近他。

許家印還被寫道「只吃進口水果、洗護用品要貼上標籤、進浴室前要先準備好防滑拖鞋、每天都要洗衣服、夏天冷氣要開到18度」等私人生活癖好。

除了許家印，表單上還有許家印的兒子、恒大地產集團副總裁許騰鶴，他的特殊要求包含不能說他的中文姓名、房間電話線要拔掉勿擾、保鑣要三人；SPA人員在服務前，要先沐浴更衣、更換拖鞋。另外也有高管的備註中寫著，若入住溫泉中心，要挑選形象氣質較佳的技師，還要做好「客房服務」的準備。

中國社交平台盛傳恆大集團許家印日常出行需要的注意事項。（取材自微博）
中國社交平台盛傳恆大集團許家印日常出行需要的注意事項。（取材自微博）

這份羅列恒大集團總部、地產、旅遊、酒店、汽車、恒大寶等公司高管的奢華生活細節的文件，引發中國網民眾怒，紛紛砲轟「驕奢淫逸的公司，不倒閉才怪」、「還以為繁花似錦，其實已腐朽」、「一個公司腐化到什麼程度，才會有這麼多特權階層」。

恒大集團目前表內負債已達1.9兆人民幣（約2947億美元），再加上表外負債，合計恐達3兆人民幣。

恒大集團 中國 汽車

上一則

不只中國恒大有危險 地產商新力控股暴跌近9成

延伸閱讀

恆大債務危機加劇市場震盪 美股道瓊早盤跌逾500點

恆大債務危機加劇市場震盪 美股道瓊早盤跌逾500點
擔心恆大危機擴散 比特幣價格跌破4.5萬美元

擔心恆大危機擴散 比特幣價格跌破4.5萬美元
恆大危機擴散 道瓊期指大跌逾500點

恆大危機擴散 道瓊期指大跌逾500點

網傳召開投資人大會 恆大闢謠：文件偽造

網傳召開投資人大會 恆大闢謠：文件偽造

熱門新聞

李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

2021-09-18 08:59
嫁給山西首富李兆會（左）的車曉，因個性不適合離婚。（新華社資料照片）

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

2021-09-16 08:00
被告家屬曝光了一張當晚飯局照片。 (取材自上游新聞)

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

2021-09-15 13:00
才傳出要回中國「買買買」的香港首富李嘉誠家族18日被曝又賣掉上海靜安區的世紀盛薈廣場，套現3.2億美元。（中通社資料照片）

李嘉誠家族賣賣賣 再拋上海資產 持有16年 套現3.2億

2021-09-18 20:09
中國恆大集團。路透

路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備

2021-09-19 13:16

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸
均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地
王菲、謝霆鋒復合7年 中秋晚會「世紀同框」網暴動

王菲、謝霆鋒復合7年 中秋晚會「世紀同框」網暴動