不只中國恒大有危險 地產商新力控股暴跌近9成

中國房地產業監管下，除了中國恒大，多家地產商也傳出壞消息。新力控股20日在港股暴跌87.01%。圖為新力控股2019年10月在香港舉行全球招股發布會。中新社

中國房地產 業監管下，除了中國恒大，多家地產商也傳出壞消息。新力控股今天在港股暴跌87.01%；富力地產則是宣布，兩名董事長將自掏港幣80億元支持公司應付短期內到期債務。

新力控股今天午後股價 一度跌幅超90%。新力臨時公告暫停交易，股價報港幣0.50元，跌幅87.01%，總市值港幣17.85億元。

中國房地產科創媒體「智地產」指出，港股房地產類股今天普跌，但只有新力控股接近歸零。中國恆大股價則是報港幣2.28元，跌幅10.24%。

在此之前，信評機構標普已將新力控股集團的評等展望從「穩定」調整為「負面」，維持其長期發行人信用評等為B；另一家機構惠譽也將新力控股集團有限公司的長期發行人違約評等展望從「穩定」調整為「負面」，理由是其債券資本市場融資管道受阻，且高週轉率的業務模式下執行風險增加。

報導指出，新力控股自江西南昌起步，以激進的高槓桿財務策略擴大規模，2019年11月中旬登陸港交所，開盤股價報港幣4.03港元，是江西第一家上市房企。

對於信評機構普遍擔心的融資問題，新力控股管理層曾在中期業績發布會上稱：「目前新力融資管道多元化及暢通、信託管道穩定」。

「智地產」指出，自7月以來，中資美元債受到市場情緒衝擊，包括富力地產、陽光城、綠地控股等多家房地產企業的美元債價格出現劇烈波動。新力控股集團發行的美元債跌幅也在9月創下跌幅25.5%的紀錄。

根據澎湃新聞，新力控股公司人事部門18日口頭通知總部員工全員降薪，其中副總裁級別降70%，總經理級別降60%，總監級降50%。

在多重不利消息打擊下，香港恆指今天一度跌逾千點，收盤跌幅縮小為821點或3.3%，地產股全線殺跌。

澎湃新聞報導，富力地產今天公告，公司主要股東董事長李思廉及聯席董事長兼總裁張力為支持集團，將提供約港幣80億元的股東資金，並預計在未來一至兩個月內完成。公司預計在9月21日收到約港幣24億元。

富力地產稱，主要股東提供財務支持後及按現有可供使用現金，公司預期將有足夠資金應付於短期內到期的債務。今年下半年，富力地產有2億美元的美元債到期，另外還有人民幣17億元的可回售公司債券。2022年，富力地產大約有人民幣190億元的還款。