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港警以國安法 拘捕學生組織「賢學思政」等3成員

記者林汪靜／綜合報導
香港警方20日將香港本土派學生組織「賢學思政」召集人王逸戰(中)押上車。(路透)
香港警方20日將香港本土派學生組織「賢學思政」召集人王逸戰(中)押上車。(路透)

香港警方昨天上門拘捕香港本土派學生組織「賢學思政」2名成員，其中包括召集人王逸戰、秘書長陳枳森，以及「賢學思政」前發言人朱慧盈。

「賢學思政」昨天當地時間上午9時25分在臉書上發文，指出「警方國安署今晨6時40分上門拘捕召集人王逸戰及秘書長陳枳森，詳情將稍後公布」。

香港警方昨天早上接近7時展開行動，並搜查組織位於葵涌華星工業大廈的貨倉，拘捕行動仍在進行。到上午10時40分，港警國安處人員將王逸戰帶離華星工業大廈。

「賢學思政」於去年5月成立，王逸戰、陳枳森及一名義工7月1日在旺角西洋菜街一帶分發宣傳單，警方先前懷疑內容有煽動性成分，以涉嫌分發煽動刊物罪拘捕三人。

另外，「賢學思政」原本要在6月12日於旺角設宣傳攤位，但王逸戰及發言人黃沅琳於6月11日被捕。警方隨後表示，6月上旬發現「賢學思政」宣傳旺角攤位的貼文，以及寫有「武力抗爭就是最後出路」字句的圖片，並呼籲民眾去旺角及銅鑼灣進行未經批准集結，且宣傳鼓吹使用武力抗爭。

港警拘捕王逸戰及黃沅琳，涉嫌「煽惑他人參與非法集結」及「宣傳或公布未經批准集結」罪，並指兩人發布呼籲武力抗爭文章及影片，包括使用汽油彈等，兩人之後獲准保釋。

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