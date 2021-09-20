中國又一房企告急 富力物業賣給碧桂園自救

富力地產創辦人李思廉。（本報系資料照）

中國 碧桂園控股旗下的碧桂園服務，20日公告與富力物業簽訂股權轉讓協議，將以不超過人民幣100億元（約15億4570萬美元）的代價，收購富力物業擁有的物業管理業務。這是曾為「華南房地產五虎」之一的富力地產，在面臨人民幣3318億元（約512億8660萬美元）龐大債務下的又一自救措施。

碧桂園服務公告稱，於2021年09月20日（交易時段結束後），碧桂園物業香港 （本公司間接全資附屬公司）與富力物業簽訂股權轉讓協議，據此，本集團同意以不超過人民幣100億元的代價收購富良環球，由此間接收購富良環球所持之各目標公司100%股權。

另一方面，富力地產也於同日發佈公告稱，創辦人李思廉及集團總裁張力，為支持集團，將提供約港幣80億元的股東資金，預計於未來一至兩個月內完成，公司預期於9月21日收到港幣24億元的資金。

富力地產1994年由李思廉創辦成立，總部在廣州，地產開發項目進軍北京、上海、廣州、天津、成都等中國一、二線城市，現集團總裁為張力。富力地產2005年7月赴港上市後，曾為恆生中國企業指數成分股之一，後於2011年遭到剔除。

近年受中國政策風向改變，集團進軍三、四線城市和海外，收購酒店等業務調整下，營收 成長有限，現金流逐漸承壓，富力地產2021年中期報告顯示，公司上半年總營收增長18%，但淨利潤卻年減18.79%。

截至6月30日，富力負債總額達人民幣3318億元，剔除預收款後的資產負債率為74.9%，淨負債率為123.5%，現金短債比為0.55，依照中國「三線四檔」的融資新規，富力2021年中期指標為超出紅線的「紅檔行列」。

在此之下，惠譽13日將富力地產及其子公司富力香港的長期外幣發行人違約評級展望，由「穩定」調整為「負面」，並確認上述評級為「B+」。

在出售物業管理業務前，富力曾多次透過賣股權、賣資產方式自救，還進行了大規模裁員，員工數較2019年底縮減近4成。