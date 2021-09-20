我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國大學發生槍擊案至少5死 嫌犯被捕

舊金山灣區近2.9萬戶停電 東灣影響最大 緊急搶修

港府：529名政府雇員拒簽宣誓聲明 絕大部分已離職

記者羅印冲／綜合報導
香港公務員事務局局長聶德權。(中新社)
香港公務員事務局局長聶德權。(中新社)

今年1月起，香港政府要求全體現職公務員宣誓或簽署聲明擁護基本法及效忠香港特區，其後宣誓要求擴展至非公務員政府雇員。香港政府公務員事務局20日表示，截至8月底，超過1.8萬名非公務員政府雇員已交回聲明，529名政府雇員未簽署宣誓聲明，絕大部分未簽聲明者已離職。

據文匯網報導，香港政府此前要求非公務員政府雇員也須在6月底前簽署聲明。港府公務員事務局20日表示，截至8月底，529名政府雇員未簽署宣誓聲明。

其中，有149人不理會或拒絕簽聲明，包括119名非公務員合約雇員，13名退休後服務合約雇員及17名其他聘用條款受聘的雇員。大部分人已辭職、約滿離任或被終止聘用。至於兼職政府雇員，8000人已交回聲明，380名不理會或拒簽聲明的人亦已悉數離開政府。

此外，港府公務員事務局表示，截至目前，共有129名公務員不理會、拒簽或拒交擁護基本法及效忠特區的聲明，其中105人是按長期聘用條款聘用，24人是試用階段；113人是文職，16人是紀律部隊人員，絕大部分人已離開政府。餘下數宗個案預計會於短期內陸續終止聘用。

港府公務員事務局局長聶德權曾表示，大部分同事已簽署聲明，清楚和接受有關責任，「如果有他們不能接受的，他們離開政府，對公務員團隊來說不是一件壞事」。

香港 退休

上一則

年底前補稅可從輕處罰 中國藝人第二波補稅潮來了

下一則

北京清晨爆炸案5死 竟是電動自行車釀禍

延伸閱讀

香港選委會選舉 警力多於選民 「民主派」近乎絕跡

香港選委會選舉 警力多於選民 「民主派」近乎絕跡
香港選委會選舉 林鄭：高投票率 反映各界支持新選制

香港選委會選舉 林鄭：高投票率 反映各界支持新選制
港府最新施壓目標 記協寄語新聞系學生：有被捕風險

港府最新施壓目標 記協寄語新聞系學生：有被捕風險

香港選委會選舉投票率近9成 林鄭月娥：落實愛國者治港

香港選委會選舉投票率近9成 林鄭月娥：落實愛國者治港

熱門新聞

李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

2021-09-18 08:59
嫁給山西首富李兆會（左）的車曉，因個性不適合離婚。（新華社資料照片）

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

2021-09-16 08:00
被告家屬曝光了一張當晚飯局照片。 (取材自上游新聞)

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

2021-09-15 13:00
才傳出要回中國「買買買」的香港首富李嘉誠家族18日被曝又賣掉上海靜安區的世紀盛薈廣場，套現3.2億美元。（中通社資料照片）

李嘉誠家族賣賣賣 再拋上海資產 持有16年 套現3.2億

2021-09-18 20:09
網傳「女模特穿泳裝送香菸」現場。（視頻截圖）

成都釣魚場找「釣模」攢人氣 穿泳裝發菸

2021-09-12 10:00

超人氣

更多 >
海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲
路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備

路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備
鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清

鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清
拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議

拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議