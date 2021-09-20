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網傳召開投資人大會 恒大闢謠：文件偽造

記者林汪靜／綜合報導
網路最近瘋傳「關於召開全國恒大財富投資人大會通知」，恒大19日公告闢謠。(路透)
網路最近瘋傳「關於召開全國恒大財富投資人大會通知」，恒大19日公告闢謠。(路透)

恒大集團近日債務等負面事件纏身。網路最近還瘋傳一則文件「關於召開全國恒大財富投資人大會通知」，恒大19日晚間發布公告闢謠，指經核實，該通知是偽造，「非我集團旗下恒大金融財富管理（深圳）有限公司官方發布」。而深圳警方也已抓獲涉嫌以此詐騙的五名犯罪嫌疑人。

澎湃新聞報導，公告指出，近日，網路流傳「關於召開全國恒大財富投資人大會通知」，經核實，該通知是偽造，「非我集團旗下恒大金融財富管理（深圳）有限公司官方發布」，請廣大投資者切勿輕信謠言，一切資訊以官方公告為準。公司將保留進一步追究製造傳播謠言者法律責任的權利。

深圳市公安局福田分局19日則發布了兩則「情況通報」，一則指出，近日，警方接到報警，稱網路上流傳的「關於恒大金服周期補償事項通知」為虛假訊息，警方馬上展開調查，確認該通知屬偽造，並抓獲涉嫌以此實施詐騙的犯罪嫌疑人五名。

另一則指出，近日，有網民在網上發布一張標題為「關於恒大互聯網金融服務（深圳）有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的情況通報」的圖片，引發部分網民關注。「經我局和深圳市市場監督管理局核實，該圖片內容不實，屬偽造信息。我局已立案開展調查。」

恒大部分投資者日前表示，恒大旗下到期的財富產品有逾期無法兌付的問題。同時有消息稱，恒大集團有高管提前兌付了購買的恒大財富產品，比如恒大財富執行董事兼總經理杜亮及其父親杜某投資的人民幣990萬元（約154萬美元），已提前完成兌付。恒大財富高層唐法俊投資的人民幣100萬元（約15.5萬美元），也已經完成本息提前兌付。12日晚間，杜亮承認，他本人在5月31日贖回了恒大財富理財產品，他說，提前兌付是因為家裡有急事。

對此，恒大集團18日公告，集團高度重視部分管理人員提前贖回恒大財富投資產品一事，已要求該六名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返回，並給予嚴厲懲處。

投資 恒大集團 詐騙

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