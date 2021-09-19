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香港最大工會組織 宣布啟動解散「對不起獄中秘書長」

香港特派員李春／香港報導
香港支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤等被當局控告「煽動顛覆國家政權罪」，圖為李卓人（前排右3）和何俊仁（前排右2）去年參加「六四」集會。（中央社資料照）
香港支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤等被當局控告「煽動顛覆國家政權罪」，圖為李卓人（前排右3）和何俊仁（前排右2）去年參加「六四」集會。（中央社資料照）

香港民間人權陣線、香港教協、香港支聯會等宣布解散，香港最大的工會聯合組織職工盟昨天宣布啟動解散程序，10月3日召開特別會員大會表決。

香港職工盟全名「香港職工會聯盟」，成立於1990年7月，成立時有97個屬會、14萬5000名會員，是香港最大的工會聯合體。

職工盟主席黃迺元昨就決定啟動解散程序致歉，指對不起正在獄中的聯工盟秘書長李卓人。

他說，近12星期職工盟成員各自收到更多訊息，感覺組織本身已是原罪，無生存空間，若繼續運作，人身安全會受威脅，即使辭職都無補於事，現時已啟動解散程序，交10月3日會員大會表決，執委會目前只剩下主席、副主席及司庫留任，以進行相關程序。

黃迺元反駁職工盟是「外國代理人」的指控，他說，職工盟過去與外國勞工組織接觸，只就勞工保障、理事培訓等議題合作，不涉及政治活動。

他亦認為無法理解有人指職工盟煽動罷工，指罷工是基本法所保障的權利，反問是否非建制團體就要背負原罪。黃迺元又指，非常擔心部分屬會能否繼續營運，期望職工盟成為歷史後，能滋養日後工運。

職工盟的總幹事蒙兆達已經辭職，兩名副主席翁愛明和徐考澧亦先後辭去職務。職工盟轄下的勞法諮詢及月捐會停止運作，而職工盟轄下培訓中心已停止招生。

香港行政會議召集人陳智思稱，每個組織都有自己的考慮，不清楚職工盟幹事受到什麼壓力，認為當事人應該說清楚。

職工盟解散後，建制派的工聯會成為最大的工會聯合體。對於職工盟啟動解散程序，工聯會負責人指職工盟是一個政治組織，過去一段時間做了很多傷害香港人和打工仔權益的事情，如在打工仔最艱難的時候呼籲「三罷」，對此表示遺憾。

香港 勞工 罷工

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