路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備

中國恆大集團。路透

外電報導，為了應對中國恆大 的財務危機，部分主要往來的銀行，已為相關貸款 計提損失準備，此外有些銀行則計畫展延短期貸款的期限。顯示中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備。

中國恆大集團的財務風暴引發國際關注，不只投資人擔心血本無歸，恆大集團主要的貸款銀行也不得不做出應對，面對短期內貸款無法回收的情形。

根據路透報導，有些銀行已經為貸款計提損失準備，另一些銀行則計畫展延短期貸款。這些舉動顯示出中國的金融機構，正為恆大可能倒閉做準備。

報導引述一名銀行高層表示，中國農業銀行已經計提部分貸款損失準備，以審慎態度應對恆大的貸款；另外兩大貸款銀行，民生銀行和中信銀行的相關人員指出，準備對部分短期貸款進行展期。

上述三家銀行均未對此事作出正面回應。

但據知情人士在報導中透露，中國各銀行所持有恆大的貸款，曝險情形在過去一年已經下滑，而且多數的貸款餘額都有擔保品或有存單作為保證。

報導提到，民生銀行在過去1年間，對恆大的貸款餘額從人民幣400億元（約新台幣1720億元）降至300億元，但於此同時，已在近幾個月停止提供恆大新貸款。

根據恆大去年公布的數據顯示，向銀行及其他機構的貸款總額為人民幣6934億元，分析師普遍認為，占比較大的信託貸款已經較2019年的7823億元減少。

報導提到，根據一份外流的內部文件顯示，2020年間恆大向超過128家銀行及超過121家非銀行機構借貸。雖然這份文件被恆大否認，但許多分析師都認真看待。

一名國有銀行相關人士在報導中透露，文件外流後，中國的央行要求所有恆大的主要往來銀行檢討曝險情形，並逐月評估相關財務風險。