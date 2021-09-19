我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備

圖輯／密密麻麻的海地難民跨河...「回去死路一條」

中國再封殺台水果 港媒：難保不會再有 關鍵在兩岸關係

記者羅印冲／即時報導
繼2月中國宣布禁台灣鳳梨輸入後，中國海關總署再發通知指，暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國。本報系資料照
繼2月中國宣布禁台灣鳳梨輸入後，中國海關總署再發通知指，暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國。本報系資料照

繼2月中國宣布禁台灣鳳梨輸入後，中國海關總署再發通知指，明起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國，兩次封殺台灣水果的理由都是檢出有害生物。港媒香港01分析指，關鍵仍在兩岸關係，對北京來說，看準了自身是台灣許多輸出品項的首要市場，藉此扼住台灣外銷產業的咽喉，盼蔡政府能夠早日改弦易轍；這道禁令也印證兩岸關係緊張的現實，鳳梨、釋迦和蓮霧後，難保不會再有其他農產品未來被「點名封殺」。

這次通知非中國今年首次對台灣水果產品發出禁令，早在農曆年後，中國官方就宣布自3月1日起暫停進口台灣鳳梨。中國國台辦當時發出新聞稿表示，因多次從進口鳳梨中驗出有害生物，為從源頭防範植物疫情風險，因此採取這項正常措施。

分析指，如今台灣釋迦與蓮霧又將遭遇與鳳梨相同之命運。根據台灣農委會的統計數據顯示，光是2021年1月至8月，台灣外銷的釋迦共計15,485噸，中國與香港就佔了15,427噸，是台灣釋迦最主要出口的地方；蓮霧外銷總計2,335噸，輸入中國及香港就佔了2,326噸，佔比同樣高得嚇人。對此次禁令，蔡政府或許得仿效上次鳳梨的例子，推出「吃播」服務，呼籲台灣民眾幫忙購買相關農產品，並請求「理念相近」國家幫台灣解決燃眉之急。

分析直言，一切的關鍵仍在於兩岸關係之上。對北京來說，看準了自身是台灣許多輸出品項的首要市場，藉此扼住台灣外銷產業的咽喉，盼蔡英文政府能夠早日改弦易轍；然而，對台灣而言，北京一次次的禁令，雖然都有科學數字佐證，但兩岸早已沒有互信，中國不相信台灣公布的，反之亦然，反而更增添台灣社會對中國的不滿，也強化蔡政府繼續倚美倚日的信念。

分析說，但受傷最深的，就是那些辛苦栽種農作物的基層農民以及無辜的水果，成為被兩岸摩擦下的犧牲者。在中秋節這個往年會有兩岸互傳祝福語的節慶（出現）這道禁令，也印證兩岸關係緊張的現實，鳳梨、釋迦和蓮霧後，難保不會再有其它農產品未來被「點名封殺」。

台灣 中國 北京

上一則

女大生「918」穿和服拍美照 遭中國網友痛罵辱華

下一則

鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清

延伸閱讀

新聞評論／蔡政府軍購超大方 買疫苗極小兒科

新聞評論／蔡政府軍購超大方 買疫苗極小兒科
李嘉欣富豪夫型男變阿伯 拄杖蹣跚求醫

李嘉欣富豪夫型男變阿伯 拄杖蹣跚求醫
指檢出有害生物 陸海關：明起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入

指檢出有害生物 陸海關：明起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入
封殺風波後首露臉 趙薇現身家鄉安徽蕪湖

封殺風波後首露臉 趙薇現身家鄉安徽蕪湖

熱門新聞

李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

2021-09-18 08:59
嫁給山西首富李兆會（左）的車曉，因個性不適合離婚。（新華社資料照片）

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

2021-09-16 08:00
被告家屬曝光了一張當晚飯局照片。 (取材自上游新聞)

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

2021-09-15 13:00
網傳「女模特穿泳裝送香菸」現場。（視頻截圖）

成都釣魚場找「釣模」攢人氣 穿泳裝發菸

2021-09-12 10:00
才傳出要回中國「買買買」的香港首富李嘉誠家族18日被曝又賣掉上海靜安區的世紀盛薈廣場，套現3.2億美元。（中通社資料照片）

李嘉誠家族賣賣賣 再拋上海資產 持有16年 套現3.2億

2021-09-18 20:09

超人氣

更多 >
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點
李嘉誠家族賣賣賣 再拋上海資產 持有16年 套現3.2億

李嘉誠家族賣賣賣 再拋上海資產 持有16年 套現3.2億
海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態