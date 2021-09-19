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恒大財富：已啟動實物兌付 住宅打7.2折

記者羅印冲／綜合報導
中國房地產巨頭企業恒大集團旗下的「恒大財富」疑似「爆雷」，大批員工購買內部理財產品後，公司無法兑付本息。(取材自每日經濟新聞)
中國房地產巨頭企業恒大集團旗下的「恒大財富」疑似「爆雷」，大批員工購買內部理財產品後，公司無法兑付本息。(取材自每日經濟新聞)

中國房地產巨頭企業恒大集團旗下的「恒大財富」疑似「爆雷」，大批員工購買內部理財產品後，公司無法兑付本息。上周，大批員工在恒大集團位於深圳的總部聚集，要求公司兑付所購買的理財產品。恒大集團曾向投資者發布兌付方案，分別為現金分期兌付、實物資產兌付、沖抵購房尾款兌付。恒大財富18日公告稱，目前實物資產兌付工作已啟動。恆大各地區公司已取證未售的住宅將按當期售價基礎打7.2折。

據香港01報導，恒大財富公告稱，根據9月13日恒大集團制定的《恒大財富投資產品兌付方案》，實物資產兌付工作已啟動。恒大財富公布了27個省級行政區的實物資產兌付專項工作辦公地址。除黑龍江和湖北分別設置3個和6個諮詢點外，其他省份（直轄市）均設1個諮詢點。

據此前公布的兌付方案，恒大財富將提供現金分期兌付、實物資產兌付、沖抵購房尾款兌付等三種方案。投資者可在三種方案中選擇其一，或者組合任意兩種及三種方案兌付。

現金分期兌付只針對合約之約定期限到期的投資產品，到期當月最後一個工作日支付產品本息的10%，以後每三個月支付10%，以此類推直至全部支付完畢。

實物資產兌付範圍包括到期產品及投資人要求提前兌付的產品，若到期者本息會全額兌付；未到期者本金全額兌付，按照投資之日至投資者要求提前兌付之日的時間段計息。

至於沖抵購房尾款的兌付方式，是針對在9月12日午夜前已認購任意恒大樓盤房屋的投資者，可使用全部或部分兌付金額沖抵本人或他人的購房尾款。此兌付方式同樣接受到期產品和提前兌付產品。

恒大財富執行董事兼總經理杜亮表示，恒大各地區公司要把所有已取證未售的住宅公寓和商舖等資產拿出來。住宅、公寓、商舖和車位分別按照當期售價基礎打7.2折、5.4折和4.8折。若資產折後價格低於所在地政府備案價，按當地政府要求的備案價操作。恒大將在每月下旬辦理實物資產兌付工作，採取集中登記、線上集中選房的方式。

投資 工作 恒大集團

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