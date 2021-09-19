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福建本土新冠疫情延燒 泉州、漳州取消中秋假期

記者羅印冲／綜合報導
福建本土新冠病例延燒，泉州和漳州取消中秋假期。（取材自澎湃新聞）
福建本土新冠病例延燒，泉州和漳州取消中秋假期。（取材自澎湃新聞）

中國福建疫情持續，昨新增66宗新冠肺炎確診，當中43宗屬本土病例，全部在福建，其中廈門市39宗，莆田4宗；其餘23宗是境外輸入病例。

據星島網報導，福建泉州和漳州宣布取消中秋假期，要求全市各級黨政機關、事業單位、國有企業工作人員中秋假期期間（9月19日、20日、21日）正常上班，全力投入疫情防控工作。

此外，各級各部門嚴格24小時專人值班和領導幹部在崗帶班等制度，密切跟蹤疫情形勢。對在疫情防控工作中執行不到位、工作不力造成疫情擴散等嚴重後果的單位或個人，將按規定嚴肅追責問責。

另外，廈門所有景區暫停對外開放，並發出通告決定全市居民小區(村)閉環管理，非必要不得外出；所有公園、景區、室內外體育場館(場地)、娛樂遊樂場所等公共營業場所暫停對外開放。

鼓浪嶼各景點均關閉，開放時間另行通知。前往鼓浪嶼的輪渡已暫停網上售票，市民遊客非必要不要前往鼓浪嶼。

福州市發布關於中秋假期重要通告。通告要求，福州全市各級黨政機關幹部、事業單位和國有企業職工要帶頭在福州市內（含六區六縣）過節，原則上不得外出。倡導市民就地過節，非必要不得離開福州市。

疫情 工作 中國

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