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中國稅務總局：對藝人嚴查逃漏稅 定期稅收檢查

記者陳言喬／即時報導
中國國家稅務總局最新的通告，要嚴查藝人稅收情況。（截取自中國國家稅務總局網站）
中國國家稅務總局最新的通告，要嚴查藝人稅收情況。（截取自中國國家稅務總局網站）

中國管理整頓演藝圈再有進一步行動，中國國家稅務總局辦公廳18日晚發出通知，要嚴查逃漏稅，定期對明星藝人稅收檢查。

環球網報導，為貫徹落實中宣部「關於開展文娛領域綜合治理工作的通知」有關要求，依法依規深化文娛領域稅收秩序規範工作，促進行業長期健康發展，稅務總局辦公廳發出通知，要求進一步加強文娛領域從業人員稅收管理。

「通知」提出，要進一步加強文娛領域從業人員日常稅收管理，對明星藝人、網路主播成立的個人工作室和企業，要輔導其依法依規建帳建制，並採用查帳徵收方式申報納稅。要定期開展稅收風險分析，近期要結合2020年度個人所得稅匯算清繳辦理情況，對存在涉稅風險的明星藝人、網路主播進行一對一風險提示和督促整改。

「通知」說，對2021年底前能夠主動報告並及時糾正涉稅問題的，可以依法從輕、減輕或者免予處罰；對稅務機關調查核實和督促整改工作拒不配合的，要依法責令限改，並提請行業主管部門和行業協會協助督促糾正；情節嚴重的，要嚴肅依法查處。

要定期開展對明星藝人、網路主播的「雙隨機、一公開」稅收檢查，依法依規加大對文娛領域偷逃稅典型案件查處震懾和曝光力度。要加強對基層稅務機關日常徵管情況的監督檢查，對利用職權徇私舞弊的稅務人員，依法依規嚴肅處理。

「通知」指出，對依法誠信納稅的文娛領域從業人員及企業，要加大正面典型宣傳力度，發揮其引導示範作用，進一步提升文娛領域從業人員及企業的稅法遵從度，切實促進文娛領域在規範中發展，在發展中規範。

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