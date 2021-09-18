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九一八事件90周年 解放軍報：落後就要挨打

記者林則宏／即時報導
黑龍江省18日安排青少年代表前往哈爾濱市侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館參觀，並參加紀念九一八事變爆發90周年活動。新華社
黑龍江省18日安排青少年代表前往哈爾濱市侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館參觀，並參加紀念九一八事變爆發90周年活動。新華社

9月18日是「九一八事變」90周年，中國各地紛紛舉辦各種紀念活動。18日上午9時18分，遼寧全省14市鳴放3分鐘防空警報，瀋陽並要求在9條路、18條街上行駛的機動車輛一律停駛鳴笛。

1931年9月18日，日本關東軍自行炸毀由其所控制、位於瀋陽北郊柳條湖附近的一段南滿鐵路路軌，卻誣指是中國軍隊所為，隨即以此為借口炮轟北大營，進攻瀋陽城。九一八事變次日凌晨，瀋陽遭日軍攻陷，1932年2月，東北全境淪陷。1932年3月1日，日本於東北建立滿洲國。

過去一般都將1937年盧溝橋事變視為中國抗日戰爭的起點，但2014年9月3日，中共中央總書記習近平在紀念抗日戰爭勝利座談會上說，「85年前，日本軍國主義悍然發動九一八事變，占領中國東北全境。九一八事變成為中國人民抗日戰爭的起點，並揭開了世界反法西斯戰爭的序幕。」中國自此就將「八年抗戰」改為「十四年抗戰」。

中國各地除在18日舉行各種紀念活動，解放軍報也發表評論員文章指出，「九一八事變帶給我們一個血火啟迪：落後就要挨打，軍強才能國安。國家和民族的命運，與軍隊的強弱休戚相關。軍事上一旦打了敗仗，必然給國家帶來致命影響，給民族帶來深重災難」。

文章稱，當前，世界百年未有之大變局正加速演進，中國安全形勢不確定性不穩定性增大。解放軍作為保衛紅色江山、維護民族尊嚴的堅強柱石，必須增強憂患意識、危機意識、打仗意識，奮力推進國防和軍隊現代化，「決不讓戰火在我們的家園燃燒，決不讓疆土有半寸丟失，決不讓國家發展進程被打斷」。

遼寧省瀋陽市18日在「九一八」歷史博物館殘歷碑廣場舉行勿忘「九一八」撞鐘鳴警儀式...
遼寧省瀋陽市18日在「九一八」歷史博物館殘歷碑廣場舉行勿忘「九一八」撞鐘鳴警儀式。新華社
吉林省長春市18日在偽滿皇宮博物院同德殿廣場舉行九一八事變90周年紀念儀式。新華...
吉林省長春市18日在偽滿皇宮博物院同德殿廣場舉行九一八事變90周年紀念儀式。新華社

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