法航北京飛巴黎班機客艙起火 尖叫聲四起 艙內畫面曝光

法國航空一架北京飛往巴黎的航班18日凌晨起飛不久後，客艙靠後位置傳出異響並冒出黑煙。(取材北京日報)

法國航空一架北京 飛往巴黎的航班18日凌晨起飛不久後，客艙靠後位置傳出異響並冒出黑煙，所幸沒有人員受傷。目前該航班已經返航至北京首都機場 ，機上乘客轉至機場大廳等待。

北京日報報導，一名陳姓女乘客表示，這架原定凌晨2時30分起飛的航班直到3時45分才起飛，「飛機在爬升的過程中就一直聽到異響，而且聲音很大，後來就聽見有『碰』的一聲，像是有什麼爆炸了。空氣裡也有肉眼可見的小飛絮之類的東西，還有一股很濃的燒焦味道，之後就有看到有人往前艙衝，也有尖叫聲。」

另名乘客表示，飛機在剛起飛的時候就有奇怪的聲響，類似「風吹過窗戶縫」的聲音，「但當時我距離後排還有一段距離，所以也沒有特別的感覺。只看到後排過來了幾個乘客跟空姐溝通。後邊有人喊『爆炸了』，空姐就拿著類似滅火器的東西去處理了。」該乘客說，飛機在低空盤旋了一段時間後，大概在4時03分落地首都機場。

據多名乘客表示，飛機落地後看到地面有消防人員、救護人員和警車，但並未上機進行處置。在飛機上等待了約兩個小時左右，機上乘客被轉至首都機場的中轉休息區等待。

直到上午9時多，在機場等待的乘客透過機場廣播得知，法航將借調一架飛機，預計將於下午5時30分起飛。一名乘客表示，「目前航空公司並未就事故原因進行解釋，這架飛機上大多都是留學生 ，大家都面臨著後續航班轉機的問題，希望航空公司能趕緊給出進一步的解決措施。」