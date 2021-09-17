神舟12號降落東風著陸場 3太空人狀況良好 隔離療養

神舟十二號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。（新華社）

據中國 中央電視台，中國神舟十二號太空船今天返回地球，約下午1時30分降落位於內蒙古自治區西部的酒泉衛星發射中心東風著陸場。

綜合媒體報導，搭載中國神舟十二號載人太空船的長征二號F遙十二運載火箭，於北京 時間6月17日上午9時22分發射升空。

這次執行太空任務的三名太空人 聶海勝、劉伯明、湯洪波已在太空站工作生活了3個月，這次著陸後需在艙內較長時間適應地面重力環境，之後再由工作人員協助出艙。

返回艙成功著陸後，擔負搜救回收任務的搜救分隊第一時間抵達著陸現場，返回艙艙門打開後，醫監醫保人員確認太空人身體健康。

神舟十二號載人飛船返回艙成功著陸。（新華社）

據報導，3名太空人回到北京後也要經過醫學隔離期、醫學療養期和恢復療養期三個階段療養。

「科技日報」引述中國全國空間（太空）探測技術首席科學傳播專家龐之浩表示，為節省太空站推進劑的消耗，這次不為太空船返回而調整太空站的軌道，太空船再次進入大氣層的位置則不再固定。

因此，龐之浩表示，神舟十二號這次選擇在東西跨度更大的東風著陸場著陸，著陸面積是內蒙中部四子王旗地區主著陸場的10倍，有助於著陸的成功。

東風著陸場位於內蒙古阿拉善盟額濟納旗的中南部地區，是巴丹吉林沙漠和戈壁帶，地域遼闊人煙稀少，約有2萬多平方公里。東風著陸場一直作為四子王旗的備用著陸場，其地形多樣，有沙漠、戈壁、山地，基本涵蓋需要進行試驗的各種著陸地形。

神舟十二號載人飛船返回艙成功著陸。（新華社）

根據中國載人航天工程辦公室計畫，2021年至2022 年，中國將執行4次載人太空飛行任務，總計12人次，主要目標是完成中國太空站的初步建設。這4次飛行任務駐留太空站時間分別為3至6個月。

而這次神舟十二號返回地球後，神舟十三號將在10月升空。