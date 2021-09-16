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中國申請加入CPTPP 協商不保證順利 可能曠日費時

編譯季晶晶／綜合外電
中國正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。(路透)
中國正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。(路透)

北京周四16日正式提出申請，要加入美國當初為了孤立中國、鞏固自身地位而力推的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

中國商務部周四晚間發表聲明說，部長王文濤當天已向紐西蘭貿易與出口成長部的部長Damien O'connor提交申請加入CPTPP的書面信函。紐西蘭負責處理成員國申請事宜。

此時正值美、英、澳三國宣布建立印太地區安全夥伴關係，以及美、英將協助澳州建造的核動力潛艦艦隊。

彭博報導，美國最初設想，通過協議打造一個經濟集團來抗衡中國不斷成長的實力。時任美國總統的歐巴馬2016年說，區域貿易規則應由華府而不是北京說了算。他的繼任者川普卻在2017年退出協議，日本補位進來帶領該協定進行修訂和重新命名，次年獲得11個成員國簽署生效。拜登再三表示，如今美國的重大挑戰不再是反恐，而是與中國和俄羅斯的競爭。目前沒有跡象顯示，他的政府有興趣重新加入CPTPP。

北京的正式申請是經過數月幕後磋商的結果。中國國家主席習近平2020年表達中方加入的興趣。中國是第二個申請加入的國家，晚於脫離歐盟的英國在今年2月提出。

歐洲國際政經研究中心（ECIPE）主任Hosuk Lee-Makiyama說：「這是中方領導層的理性盤算。鑒於中國市場帶動經濟復甦的強大力量，他們手上的牌沒這麼強過，或者說，拒絕其申請加入的成本從沒這麼高過。」

但金融時報指出，中國能否順利加入CPTPP並不確定。現有成員國可能以其使用政府補貼、限制自由跨境資料流通，以及國內勞動條件欠缺透明度為由而反對。

新成員加入需現有成員國無異議通過，其中包括日本和澳洲，兩國過去一年與中國都有更大的磨擦。在坎培拉支持就北京去年處理疫情的情進行調查的國際呼聲後，中國對澳洲農產品施以關稅和進口禁令。

協商過程有可能曠日費時。前英國貿易大臣8月透露，英國希望2022年底之前能完成加入談判。

前美國貿易副代表、現為亞洲協會政策研究院（ASPI）副總裁的卡特勒（Wendy Cutler）認為中國不保證能加入：「他們要擁抱CPTPP有關國營企業、勞動、電子商務、資料流通，以及全面市場准入承諾等等的規定，就算不是不可能，也非常難。」

但至少有一位專家相信中國能成功。新加坡管理大學法學院教授高樹超說：「長期而言，他們能解決歧見，尤其這些國家理解，中國將是他們的最大市場，而美國不會很快加入。」但他補充，事情不會很發生，加入程序很可能「拖上兩年」。

CPTPP是全球第三大的自貿協定，規模13.5兆美元或占全球GDP約13%，次於26兆美元的區域全面經濟夥伴協定（ECEP）和21.1兆美元的美墨加協定（USMCA）。

中國 美國 北京

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