中國完整接種疫苗破10億人 河南率先開打第3劑

中國科興疫苗。（路透）

據官方通報，中國 完整接種COVID-19疫苗 昨天已突破10億人。河南省今天率先宣布，將對已接種兩劑滿6個月的重點人群追加第3劑。

綜合人民日報、澎湃新聞報導，中國國務院聯防聯控機制下午舉行記者會，中國國家衛生健康委員會新聞發言人米鋒在會中宣布，截至9月15日，中國地區累計報告接種COVID-19疫苗21億6142.8萬劑次，完成全程接種的人數為10億1158.4萬人。

中國官方目前針對12至17歲未成年人加強接種疫苗，並加速研發可施打12歲以下的兒童疫苗，擴大覆蓋率。

與此同時，河南今天率先啟動接種COVID-19疫苗的加強針（第3劑）。

河南今天舉行的秋冬季重點傳染病疫情防控工作 視訊會議指出，國家即將啟動COVID-19疫苗加強免疫接種工作，針對完成兩劑次滅活疫苗接種滿6個月的18至59歲重點人群，根據加強免疫需間隔6個月的時間要求，2021年9月、10月、11月依次對3月1日之前、4月1日之前、5月1日之前完成兩劑次滅活疫苗接種的重點人群進行加強免疫。

根據官方定義，重點人群包括從事進口冷鏈、口岸檢疫、船舶引航、航空空勤、生鮮市場、公共交通、醫療疾控等感染風險比較高的工作人員，以及前往中高風險國家或者地區去工作或者學習的人員。