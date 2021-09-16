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劉鶴：習近平高度重視中小企業發展

記者呂佳蓉／即時報導
中國國務院副總理劉鶴。美聯社
中國國務院副總理劉鶴。美聯社

中國國務院副總理劉鶴16日強調，中共總書記習近平高度重視中小企業發展，強調「中小企業能辦大事」，明確提出「支持中小企業創新發展」，並呼籲要認真學習領會、貫徹落實。

第17屆中國國際中小企業博覽會和首屆中小企業國際合作高峰論壇在廣州開幕，劉鶴以書面致詞。在中國展開反壟斷之際，劉鶴的這席話再度引發關注。

劉鶴說，中小企業是國家財富的重要創造者，是提供就業的主管道，是科技創新的主力軍，是造就大企業的蓄水池。中小企業要有大志氣，大力弘揚企業家精神，高度重視創新能力培育，努力做到「專精特新」。

劉鶴又說，各部門、各地方要為中小企業發展創造良好環境，多服務、辦實事，增強政策透明度和可預期性，保護產權和智慧財產權，促進公平競爭。

劉鶴也要求，積極探索以各種方式減輕要素成本快速上漲對中小企業的壓力，努力解決融資難、融資貴問題，更多更好運用資本市場助力優秀中小企業發展。要學習和借鑒國際中小企業發展的最佳實踐，取長補短，走出獨特路徑，實現共同繁榮。

劉鶴同時強調，「中國政府堅持社會主義市場經濟的改革方向不改變，堅持對外開放的基本國策不改變，堅持『兩個毫不動搖』不改變。堅持鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展大政方針不改變，將繼續大力支持中小企業健康發展，堅決支持民營經濟健康發展。」

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