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莆田超4成確診不滿12歲 中國擬擴大接種疫苗

記者陳政錄／即時報導
福建莆田仙遊縣鯉南鎮檢測點，一名小朋友接受新冠病毒核酸採樣。（新華社）
福建莆田仙遊縣鯉南鎮檢測點，一名小朋友接受新冠病毒核酸採樣。（新華社）

福建莆田疫情越演越烈，6天來累計129例本土新冠肺炎確診者中，有57名為12歲以下兒童，比例超過4成。對此，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶16日表態，將把12歲以下的人群，納入接種疫苗的考慮範圍。

中國國務院聯防聯控機制16日下午召開記者會，王華慶表示，中國完成全程疫苗接種的已經超過10億人，接種的人越多，疫苗發揮的保護作用越大，為控制新冠疫情的流行奠定了一定基礎。

但他話鋒一轉，坦言目前仍不能放鬆警惕性，一方面，Delta病毒變異株傳染性強，另一方面，老年人、青少年中還有一部分人沒有完成接種。

對於近日福建莆田的疫情，王華慶表態，新冠疫苗接種「還要考慮12歲以下的人群，這些人群還沒有接種疫苗，也應該納入接種考慮範圍。」

中國國家衛健委發言人米峰表示，截至9月15日，全中國累計報告接種新冠病毒疫苗21億6142.8萬劑次，完成全程接種的人數為10億1158.4萬人。他補充，自9月10日以來，福建本輪疫情新增本土確診病例一半以上為中小學、幼兒園師生和工廠員工，場所聚集性感染明顯。

據福建莆田市衛健委通報，自9月10日至9月15日24時，莆田市累計報告確診病例130例，其中境外輸入1例、本土129例。本土129例中，有57名小於12周歲，1名小於14周歲大於12周歲。

疫苗 中國 疫情

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