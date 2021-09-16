世聯行：恆大集團拿房抵債 還差應收款9.99億

中國恆大集團身陷債務危機。路透

中國地產巨頭恆大集團陷入債務風暴，債權方之一的深圳世聯行16日公告稱，已於恆大集團就應收款項中約人民幣2.46億元，達成抵房解決方案，但尚有應收款項餘額人民幣9.99億元（約1.6億美元）。

深圳世聯行地產顧問公司長期為恆大集團提供新建案代銷、顧問策劃服務，營運範圍涵蓋深圳、北京 、上海、天津、廣州等地，受恆大債務風波影響，世聯行股價自9月3日起驟跌，16日收在跌停板，報每股人民幣4.47元，跌幅9.70%。

世聯行16日傍晚公告，截至2021年8月31日，公司與恆大集團之間應收票據餘額為人民幣5.51億元，應收帳款餘額為人民幣6.94億元。

截至公告日，世聯行與恆大集團已就應收款項中約人民幣2.46億元，達成抵房解決方案，尚有應收款項餘額人民幣9.99億元。

恆大集團是全球負債最多的房地產開發商，截至6月底，財報顯示有息負債達人民幣5717.75億元（約892.5億美元），其中約2400.49億元（約374.7億美元）的債務將於一年內到期。在此之下，恆大今年已有多項建案，因拖欠工程款被暫停，更有恆大財富旗下員工上門抗議。

本月10日，恆大集團創辦人許家印在集團舉辦的財富專題會活動上表示，他可以一無所有，但恆大財富的投資 者不能一無所有，將全力復工 復產保交屋，以確保所有到期的財富產品儘早全部兌付。