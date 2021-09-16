習近平陝西行視察軍區 強調「聚焦備戰打仗」

習近平和駐西安部隊官兵代表合影。（取自央視新聞）

中共總書記習近平 近日離開北京，前往陝西，期間除造訪共產黨革命遺址、出席全運會開幕式外，15日還到解放軍「駐陝西部隊某基地」視察，他強調要聚焦備戰打仗，加快創新發展，全面提升履行使命任務能力，要求官兵「為建設世界一流軍隊、建設航天強國作出更大貢獻。」

據央視網報導，習近平在聽取簡報後，向陝西基地的官兵指出，要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，聚焦備戰打仗，加快創新發展，全面提升履行使命任務能力。

習近平接著肯定，該基地長期以來，為中國 航天事業發展發揮的重要作用，提出官兵要適應中國航天發射密度加大、要求提高的實際情況，優化組織模式，創新測控技術和手段，確保測控精準可靠、圓滿成功等要求。

習近平說，太空 資產是國家戰略資產，要全面加強防護力量建設，提高容災備份、抗毀生存、訊息防護能力；要加強太空交通管理，確保太空系統穩定有序運行；要展開太空安全國際合作，提高太空危機管控和綜合治理效能。

中國第14屆全運會15日在陝西省西安市開幕，習近平於13日起前往陝西榆林視察能源產業、學校、楊家溝的中共革命舊址，14日則前往父親習仲勳與母親齊心的相識結婚之地綏德，15日出席全運會開幕式，並到解放軍駐陝西部隊基地視察。