我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

山西前首富敗光家產落跑 法院懸賞逾335萬美元追人

記者蔡敏姿／綜合報導
海鑫鋼鐵集團前董事長、山西前首富李兆會，欠下巨額債務近人民幣10億元，如今下落不明。（取材自百度圖庫）
海鑫鋼鐵集團前董事長、山西前首富李兆會，欠下巨額債務近人民幣10億元，如今下落不明。（取材自百度圖庫）

海鑫鋼鐵集團前董事長、山西前首富李兆會，欠下巨額債務近人民幣10億元，如今下落不明。15日被上海市第一中級人民法院懸賞，最高可獲約人民幣2160萬元（約335萬美元）追人。

新京報報導，債主企業之一的美錦能源對李兆會及其妹妹的公司海博鑫會，提出超過人民幣2.16億元的求償金額和利息。

上海一中法院15日發出最新公告，將懸賞李兆會一年，只要提供李兆會下落並成功找到者，美錦能源會提供人民幣10萬獎金。且若能提供有效，且法院尚未掌握的被執行人名下財產線索，執行也到位的話，美錦能源會提供10%給予獎勵，換句話說，舉報者最高可拿到約人民幣2160萬的賞金。

李兆會出生於1981年，曾是山西省最年輕的首富。李兆會2003年在其父遭槍殺後倉促接班，2008年以人民幣125億元的身價，登上山西首富寶座，當年他僅25歲。之後還高調迎娶中國女星車曉，一度占據中國媒體版面。

李兆會從山西最年輕首富到海鑫破產成為「負翁」，14年間大起大落。李兆會因其妹妹李兆霞旗下的海博鑫惠向銀行貸款人民幣2億元超出年限，而李兆會以名下兩家公司為其擔保，卻未能償還欠款，被上海市第一人民法院依法限制出境。

不僅如此，他還迷上炒股，多次投資失利，並拖欠員工薪資。2014年，海鑫鋼鐵全面停產。

據不完全統計，李兆會所欠債務近人民幣10億元，名下的主要房產都已遭法院拍賣，運城、上海及寧波多地法院確認，李兆會名下已無可執行財產，這也使得李兆會的債務問題一直沒有被解決。

中國 貸款 破產

上一則

中國MeToo受挫 央視主持人朱軍涉性騷案被駁回

下一則

孩童易染Delta病毒？福建莆田確診者逾四成不到12歲

延伸閱讀

日首富換人 自動化大亨勝出

日首富換人 自動化大亨勝出
男潛入法拉盛教堂毀雕像 警懸賞2500元抓人

男潛入法拉盛教堂毀雕像 警懸賞2500元抓人
美懸賞500萬抓涉毒中公民 北京反對：中未列管該藥物

美懸賞500萬抓涉毒中公民 北京反對：中未列管該藥物
金山16歲少女遭槍殺亡 警懸賞5萬緝兇

金山16歲少女遭槍殺亡 警懸賞5萬緝兇

熱門新聞

神學士拿下阿富汗政權後，該國大量民眾出逃，圖為在巴基斯坦與阿富汗邊境口岸多爾哈姆，等待過境的民眾。(新華社)

西方改造無效? 中國面臨「3失敗國」邊患

2021-09-11 02:20
圖為2013年中國國家主席習近平在北京人民大會堂內與時任美國副總統拜登（左）握手。（路透）

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

2021-09-10 00:43
中國開始盯上外國品牌並公開批評，加拿大鵝（Canada Goose）遭監管機構罰款。（Getty Images）

中罰款「加拿大鵝」 最保暖被轟詐欺 共富口號下祭品？

2021-09-09 21:07
網傳「女模特穿泳裝送香菸」現場。（視頻截圖）

成都釣魚場找「釣模」攢人氣 穿泳裝發菸

2021-09-12 10:00
田納西大學前副教授胡安明。（布朗特縣警長辦公室提供）

美「中國行動計畫」吃敗仗 華人教授胡安明獲判無罪

2021-09-10 21:02
中國地產開發商SOHO中國，原本計畫被美國黑石集團（Blackstone）收購，這筆交易額高達30億美元，但上月遭中國監管當局依反壟斷法立案審查後，10日宣布終止交易。圖為SOHO中國旗下，位於北京的「麗澤SOHO 」。（中新社）

黑石集團終止收購SOHO中國 30億美元飛了

2021-09-10 10:40

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴