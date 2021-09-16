山西前首富敗光家產落跑 法院懸賞逾335萬美元追人

海鑫鋼鐵集團前董事長、山西前首富李兆會，欠下巨額債務近人民幣10億元，如今下落不明。（取材自百度圖庫）

海鑫鋼鐵集團前董事長、山西前首富李兆會，欠下巨額債務近人民幣10億元，如今下落不明。15日被上海市第一中級人民法院懸賞，最高可獲約人民幣2160萬元（約335萬美元）追人。

新京報報導，債主企業之一的美錦能源對李兆會及其妹妹的公司海博鑫會，提出超過人民幣2.16億元的求償金額和利息。

上海一中法院15日發出最新公告，將懸賞李兆會一年，只要提供李兆會下落並成功找到者，美錦能源會提供人民幣10萬獎金。且若能提供有效，且法院尚未掌握的被執行人名下財產線索，執行也到位的話，美錦能源會提供10%給予獎勵，換句話說，舉報者最高可拿到約人民幣2160萬的賞金。

李兆會出生於1981年，曾是山西省最年輕的首富。李兆會2003年在其父遭槍殺後倉促接班，2008年以人民幣125億元的身價，登上山西首富寶座，當年他僅25歲。之後還高調迎娶中國 女星車曉，一度占據中國媒體版面。

李兆會從山西最年輕首富到海鑫破產 成為「負翁」，14年間大起大落。李兆會因其妹妹李兆霞旗下的海博鑫惠向銀行貸款 人民幣2億元超出年限，而李兆會以名下兩家公司為其擔保，卻未能償還欠款，被上海市第一人民法院依法限制出境。

不僅如此，他還迷上炒股，多次投資失利，並拖欠員工薪資。2014年，海鑫鋼鐵全面停產。

據不完全統計，李兆會所欠債務近人民幣10億元，名下的主要房產都已遭法院拍賣，運城、上海及寧波多地法院確認，李兆會名下已無可執行財產，這也使得李兆會的債務問題一直沒有被解決。