神舟十二號與核心艙分離 3名太空人駐留90日創紀錄

中國三名太空人聶海勝、劉伯明、湯洪波搭乘神舟十二號載人飛船在軌時間已達90天。（中新社）

中國 載人航天工程辦公室發布消息稱，9月16日8時56分，神舟十二號載人飛船與太空站天和核心艙成功實施分離。截至目前，神舟十二號太空人 乘組已在太空站組合體工作 生活了90天，刷新中國太空人單次飛行任務太空駐留時間的紀錄。

據新華網等中國媒體報導，執行此次太空任務的三名太空人：聶海勝、劉伯明、湯洪波已準備返回地球。最新消息，載人航天工程空間站工程階段飛行任務總指揮部決定，9月17日神舟十二號飛船返回地球。據悉，飛船返回地面，要由飛船系統、航天員系統和着陸場系統等共同完成，技術較為複雜。這是中國的航天員是首次從太空站返回地面，載人的返回艙首次在東風着陸場着陸。

中國一般採用「空中搜救航天員，地面處置返回艙」的模式，這樣可以實現「快速定位、快速到達、安全出艙」。因此，着陸場搜救通常包括空中搜索和地面搜索救援回收兩個部分。

在6月16日，中國載人航天工程辦公室主任助理季啟明在記者會上介紹神舟十二號載人飛行任務時，就曾說明著陸場已從內蒙古四子王旗調整到東風著陸場，將首次檢驗東風著陸場的搜索回收能力，開啟著陸場系統常態化應急待命搜救模式。

據報導，東風着陸場地處內蒙古阿拉善盟額濟納旗的中南部地區，是巴丹吉林沙漠和戈壁帶，地域遼闊人煙稀少，約有2萬多平方公里。東風着陸場一直作為四子王旗的備用着陸場，其地形多樣，有沙漠、戈壁、山地，基本涵蓋需要進行試驗的各種着陸地形。

由於神舟十二號航天員已飛行了3個月，航天員在太空的工作量大，比較疲勞，立位耐力下降較多，因此神舟十二號航天員着陸後需在艙內需較長時間來適應地面重力環境，之後再由工作人員協助出艙，且出艙後所有活動全部採取坐位，以確保航天員安全。航天員回到北京後也要進行身體恢復，一般分為醫學隔離期、醫學療養期和恢復療養期三個階段。