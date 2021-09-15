中國新增49例本土新冠病例 福建累計Delta確診達200例

福建這波疫情不少確診者為年幼孩童，為此，福建已對各級學校展開核酸普篩。圖為晉江市實驗幼兒園15日為學童進行核酸檢測。（新華社）

據中國 國家衛健委通報，9月15日，中國中國新增新冠確診病例80例。其中境外輸入31例，本土病例49例。當天本土病例分別為福建48例、雲南1例。

經專家初步研判，福建這次疫情 疑似由一名自新加坡入境人員所引發，病毒基因為Delta。福建15日新增的確診者，分別為莆田市38例、廈門市8例、泉州市2例。

Delta病毒不僅潛伏期超長，且傳播速度快、傳染力強。短短六天時間，就已在福建導致200人染疫。

福建這波疫情另一特點是，有不少確診者為低年齡孩童。但福建中醫藥大學附屬第三人民醫院治未病科主任陳淑嬌表示，目前莆田學院附屬醫院收治的兒童整體狀態都還不錯，各項體徵也比較穩定。

由於兒童免疫力低，自身防護意識又不強，原本就是極易出現呼吸道感染的群體。據新華網報導，對此，陳淑嬌受訪時表示，建議家長應讓孩子保持充足睡眠和規律的餐飲作息，同時減少帶孩子外出的機會。

此外，平時家中應注意開窗通風，每次時間不少於30分鐘；保持家中桌面、地面等經常接觸的表面清潔，兒童的物品，如玩具和餐具等要定期消毒。同時不要以嘴嚐或咀嚼食物後餵食小孩，包括不要用嘴吹涼食物後給孩子餵食，也不要和小孩共用餐具。

在出現疫情後，福建各地已陸續對各級各類學校的全體師生員工展開新一輪核酸檢測 ，按福建省教育廳和福建省衛生健康委員會通知，原則上這波校園普篩要在9月19日前完成。

另，雲南15日新增的1例本土確診病例為福建福州人，15日在瑞麗市集中隔離酒店重點人群核酸檢測中發現，已被轉送至定點醫院進行隔離診治。