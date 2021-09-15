任正非：華為生存關鍵期 鴻蒙、歐拉系統任重道遠

華為創辦人任正非表示，華為未來要勝利，必須招到比自己更優秀的人，要國際接軌，且薪資在當地國家要偏高，才能吸引到最優秀的人才。美聯社

華為 14日公開了創辦人任正非 在華為中央研究院創新先鋒座談會上與部分科學家、專家、實習生的講話，任正非表示，華為未來要勝利，必須招到比自己更優秀的人，要國際接軌，且薪資在當地國家要偏高，才能吸引到最優秀的人才。他還強調，華為歐拉會戰，鴻蒙、歐拉系統任重道遠，還需更加努力。

任正非直言，華為處在戰略生存和發展的關鍵時期，衝鋒沒有人才是不行的。華為要敞開胸懷，解放思想，敢於吸引全世界最優秀的人才。他說，華為要轉變過去以統一的薪資體系去招聘全球人才的思路，要對標當地的人才市場薪資，對高級人才給出有足夠吸引力的薪資包。「我們未來要勝利，必須招到比自己更優秀的人，要國際接軌，並且薪酬在當地國家要偏高，這樣才能吸引到最優秀的人才。」

任正非指出，華為正在一個一個地解決難題，一批一批的有紮實理論基礎的人「投筆從戎」，拿著「手術刀」，加入戰鬥。比如，有幾個天才少年加入了「煤礦軍團」，反向使用5G ，使井下資訊更高清、更全面。

任正非還強調華為歐拉會戰。據了解，華為歐拉伺服器操作系統，是企業級Linux操作系統平台。早在2019年9月，華為宣布伺服器操作系統EulerOS開源，且在2019年12月31日全面開放。

任正非介紹，歐拉系統正在大步地前進，歐拉的定位是瞄準數位基礎設施的操作系統和生態底座，承擔著支撐構建領先、可靠、安全的數位基礎歷史使命，既要面向伺服器，又要面向通訊和即時操作系統，這是一個很難的命題。

他說：「鴻蒙、歐拉任重道遠，你們還需更加努力。鴻蒙已經開始了前進的步伐，我們還心懷忐忑地對它報以期盼。」

此外，任正非提到：「我們研究6G（網路）是未雨綢繆，搶占專利陣地，不要等到有一天6G真正有用的時候，我們因沒有專利而受制於人。」

他表示：「我們過去強調標準，是我們走在時代後面，人家已經在網上有大量的存量，我們不融入標準，就不能與別人連通。但當我們『捅破天』的時候，領跑世界的時候，就不要受此約束，敢於走自己的路，敢於創建事實標準，讓別人來與我們連接。」