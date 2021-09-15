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任正非：華為生存關鍵期 鴻蒙、歐拉系統任重道遠

記者林汪靜／即時報導
華為創辦人任正非表示，華為未來要勝利，必須招到比自己更優秀的人，要國際接軌，且薪資在當地國家要偏高，才能吸引到最優秀的人才。美聯社
華為創辦人任正非表示，華為未來要勝利，必須招到比自己更優秀的人，要國際接軌，且薪資在當地國家要偏高，才能吸引到最優秀的人才。美聯社

華為14日公開了創辦人任正非在華為中央研究院創新先鋒座談會上與部分科學家、專家、實習生的講話，任正非表示，華為未來要勝利，必須招到比自己更優秀的人，要國際接軌，且薪資在當地國家要偏高，才能吸引到最優秀的人才。他還強調，華為歐拉會戰，鴻蒙、歐拉系統任重道遠，還需更加努力。

任正非直言，華為處在戰略生存和發展的關鍵時期，衝鋒沒有人才是不行的。華為要敞開胸懷，解放思想，敢於吸引全世界最優秀的人才。他說，華為要轉變過去以統一的薪資體系去招聘全球人才的思路，要對標當地的人才市場薪資，對高級人才給出有足夠吸引力的薪資包。「我們未來要勝利，必須招到比自己更優秀的人，要國際接軌，並且薪酬在當地國家要偏高，這樣才能吸引到最優秀的人才。」

任正非指出，華為正在一個一個地解決難題，一批一批的有紮實理論基礎的人「投筆從戎」，拿著「手術刀」，加入戰鬥。比如，有幾個天才少年加入了「煤礦軍團」，反向使用5G，使井下資訊更高清、更全面。

任正非還強調華為歐拉會戰。據了解，華為歐拉伺服器操作系統，是企業級Linux操作系統平台。早在2019年9月，華為宣布伺服器操作系統EulerOS開源，且在2019年12月31日全面開放。

任正非介紹，歐拉系統正在大步地前進，歐拉的定位是瞄準數位基礎設施的操作系統和生態底座，承擔著支撐構建領先、可靠、安全的數位基礎歷史使命，既要面向伺服器，又要面向通訊和即時操作系統，這是一個很難的命題。

他說：「鴻蒙、歐拉任重道遠，你們還需更加努力。鴻蒙已經開始了前進的步伐，我們還心懷忐忑地對它報以期盼。」

此外，任正非提到：「我們研究6G（網路）是未雨綢繆，搶占專利陣地，不要等到有一天6G真正有用的時候，我們因沒有專利而受制於人。」

他表示：「我們過去強調標準，是我們走在時代後面，人家已經在網上有大量的存量，我們不融入標準，就不能與別人連通。但當我們『捅破天』的時候，領跑世界的時候，就不要受此約束，敢於走自己的路，敢於創建事實標準，讓別人來與我們連接。」

華為 任正非 5G

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