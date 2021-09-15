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外媒：中官方告知銀行 恆大無法付20日到期貸款利息

記者林汪靜／即時報導

外媒報導，消息人士指出，中國住房和城鄉建設部已告知中國各大銀行，房地產巨頭恆大集團將無法支付9月20日到期的貸款利息。

據彭博報導，恆大仍在與銀行商討延長還款期限，以及對部分貸款進行展期的可能性，且中國住建部本周已與相關銀行開過會。

法國外貿銀行15日預期，未來恆大的債務危機可能會像滾雪球一樣繼續下去，而經濟增長可能無法像過去一樣填補損失。因此，最可能的情況是恆大可能被迫以折價出售資產，但鑒於公司規模龐大，尋找「白武士」（指向另一間公司提供協助的公司或個人）也是一項挑戰。

法國外貿銀行的報告指出，在嚴格的中國監管環境下，中國房企正面臨幾個困難境地：借貸限制意味著房企很難獲得資金為債務再融資，即使以折扣促銷和快速周轉，但價格下限使得出售庫存換取現金並不容易；銀行的抵押額度有限，購房者需要經歷嚴格而漫長的審核過程才能獲得貸款，這可能會使購房需求減弱，對房企來說，這意味著利潤和還款的雙重壓力。

報告還指出，更重要的是，監管對房企高度依賴預售的問題也有所關注，中國房地產投資中預售的比例從2015年的39%增加到今年7月的54%，顯示快速周轉在業務營運中的重要性上升。

中國 貸款 房地產

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