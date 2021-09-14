福建Delta疫情 5天延燒139例 莆田、廈門雙傳播中心

福建廈門、莆田已啟動全市全員核酸檢測。圖為小朋友接受檢測。（新華社）

福建新冠疫情 持續升溫，10日爆發本土疫情後，至14日累計確診139例，已形成莆田、廈門雙傳播中心。感染人群集中在學齡兒童和中老年人群，感染者最大84歲，最小5歲。有家長表示，目前要滿12歲才能接種疫苗 ，憂心幼童沒接種該怎麼辦？對12歲以下兒童，官方還未給出明確的疫苗注射安排時間表。

另根據國家衛健委疫調，莆田在爆發疫情前已出省3萬人，當局正追尋3萬人下落，希望趕緊找出接觸者。經調查，這3萬人去廣東的人最多。

莆田30幼童確診 最小5歲

香港文匯報報導，截至13日晚12時，莆田新冠病毒陽性有85例，含有36名學生，包括8名幼託兒童和28名小學生，其中10歲以下兒童共計30人。

莆田教育局已下達通知，要求各學校加大12至14周歲學生第二劑疫苗接種工作力度，提高接種覆蓋率。有家長擔憂，希望疫苗注射能盡早覆蓋12歲以下的學齡兒童。根據衞建委6月通報，國家有關部門已批准3歲至17歲人群，可接種新冠疫苗。各地並陸續於7月和8月開展12歲以上人群的疫苗注射。

浙江大學流行病與衞生統計學學科系主任陳坤表示，應當把3歲至12歲兒童打疫苗提上議事日程，盡早做臨床評估，讓疫苗能夠普遍打。

「莆田有30個孩子中招，都是10歲以內。」這讓廈門市民陳小姐頗為緊張。陳小姐的大女兒超12歲，已接種疫苗，但幼子僅7歲，未達接種標準。「現在要滿12歲才能接種疫苗，沒接種的怎麼辦？自行居家隔離吧，所以廈門的小學幼兒園最早通知停課。」

廈門市確診累計35例

廈門昨天通報，截至14日11時，廈門市累計報告新冠肺炎確診病例35例，無症狀感染者1例。

廈門正在搭建核酸檢測 移動實驗室，據稱該移動實驗室單日可完成百萬例以上核酸檢測。廈門國際機場T2航班樓也同步建造隔離房。廈門全市大中小學、中職學校從線下教學調整為線上教學，幼兒園暫停入園。各級各類學校原則上在9月19日前，全體師生須完成新一輪核酸檢測。

此外，莆田在爆發疫情前已出省3萬人，中國青年網報導，經各地排查並根據百度地圖慧眼遷徙資料，9月8日到9月11日，莆田出省去往廣東、浙江、江西、江蘇四省的人口最多。按城市分，莆田近期去往北京、上海、深圳、廣州、溫州、南昌等地的人口較多。

衛健委工作組專家已赴莆田調查，專家研判，本次Delta病毒在福建的疫情「嚴峻複雜，有外溢風險」。重災區的福建省莆田市仙游縣縣長吳海端表示，經流調溯源，密接者目前已找到了將近1500名，另有1600多名的次密接者。