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北京制裁英議員 英禁中國大使進入國會 首相強生支持

中央社／倫敦14日專電
中國駐英大使鄭澤光原本受邀出席一場在英國國會大廈舉辦的活動，由於遭北京制裁的議員群起強力反對、不願言論自由殿堂成為集權政府發聲平台，鄭澤光今天遭禁止進入國會大廈。（Getty Images）
中國駐英大使鄭澤光原本受邀出席一場在英國國會大廈舉辦的活動，由於遭北京制裁的議員群起強力反對、不願言論自由殿堂成為集權政府發聲平台，鄭澤光今天遭禁止進入國會大廈。（Getty Images）

中國駐英大使鄭澤光原本受邀出席一場在英國國會大廈舉辦的活動，由於遭北京制裁的議員群起強力反對、不願言論自由殿堂成為集權政府發聲平台，鄭澤光今天遭禁止進入國會大廈。

對北京偏友善的英國國會跨黨派中國小組（All Party Parliamentary China Group）及中英貿易協會（China–Britain Business Council）原定明天在國會大廈舉行招待會，但下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）及上議院議長麥福男爵（McFall of Alcluith）今天表示，將禁止原本受邀的鄭澤光進入國會大廈。

兩人是在外交部明確表示相關決定屬國會權責後，作此發布。首相強生（Boris Johnson）很快就對國會的決定表達支持。

鄭澤光今年7月上任。中國小組主席、保守黨籍下議院議員葛蘭姆（Richard Graham）在鄭澤光上任不久後，邀請他出席招待會並致詞。

葛蘭姆有7名黨同志遭北京制裁。根據親保守黨媒體「每日電訊報」（Daily Telegraph）取得的消息，葛蘭姆並未事先與同志商量在國會招待鄭澤光一事。

包括前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）等遭北京制裁的議員得知相關安排後，聯合去函向國會議長大表不滿。

霍伊爾告訴「每日電訊報」，雖然他定期與各國大使會面，以促進國家與國家、國會與國會之間的長期穩定關係，但在中國對部分議員施行制裁的情況下，他「不認為中國大使現身下議院空間及議員工作場所並舉行會晤是恰當的」。

他進一步指出，若北京取消對議員的制裁，當然就不會有這類爭議；中國大使仍能與議員會晤，但不能在國會。

一名上議院議長發言人表示，國會兩院議長均同意，跨黨派中國小組應另擇場地舉辦招待會。

史密斯指出，這場活動根本自始不該獲提案在國會空間舉行：英國國會是各國國會之母，理應善盡保衛言論及個人自由之責。要被制裁的議員接受相關安排、忍受中國大使在國會空間活動，完全令人無法接受。

中國3月對英國總計10名個人及4所機構宣布制裁，理由是相關個人與機構散布關於新疆人權侵害事件的「虛假訊息」。遭制裁的議員包括史密斯、英國國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）、甘尼（Nus Ghani）、勞頓（Tim Loughton）、歐布萊恩（Neil O'Brien）等力主就新疆議題對中國發動制裁的保守黨員。

根據「每日電訊報」所見信函，遭北京制裁的下議院議員告訴議長，制裁是為了恫嚇、要他們噤聲，而當他們的自由遭侵害時，中國政府在英國的首席代表竟能自由進出國會大廈、使用內部設施，並利用國會空間為他代表的政權喉舌，這簡直不可思議。

面對黨內同志不滿，葛蘭姆為自己辯護稱，無論情況為何，與中國有互動總比沒互動好。

中國駐英大使館則在以「答記者問」形式就招待會「推遲舉辦」一事發布的聲明提到，個別英國議員出於個人政治目的干擾中英正常交往與合作，這是可恥的、也是「懦夫之舉」。

英國會下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）今天表示，禁止原本受邀的中國...
英國會下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）今天表示，禁止原本受邀的中國大使鄭澤光進入國會大廈。（Getty Images）

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