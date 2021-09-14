福建新冠Delta疫情已30名兒童確診 最小5歲

福建廈門、莆田啟動全市全員核酸檢測。（新華社）

根據中國 國家衛健委的疫調，福建莆田在爆發疫情 前已出省了3萬人，當局正在追尋這3萬人的下落，要趕緊找出密切接觸者和次密切接觸者，經調查，這3萬人去往廣東省的人最多。

中國青年網報導，經各地排查並根據百度地圖慧眼遷徙資料，9月8日到9月11日，莆田出省去往廣東、浙江、江西、江蘇四省的人口最多。按城市分，莆田近期去往北京、上海、深圳、廣州、溫州、南昌等地的人口較多。

中國國家衛健委工作 組專家已赴莆田調查，專家研判，此次Delta病毒在福建的疫情「嚴峻複雜，有外溢風險」。重災區的福建省莆田市仙游縣縣長吳海端表示，經流調溯源，密接者目前已找到了將近1500名，另有1600多名的次密接者。

福建到今天截止已有120人確診，感染人群集中在學齡兒童和中老年人群，感染者最大84歲，最小5歲。

衛健委工作組表示，目前疫情傳播形勢比較嚴峻。一是病毒傳播的速度比較快；二是所感染的人群主要集中在小學，還有中老年人。

截至13日24時，莆田累計報告新冠病毒核酸陽性85例，均在仙遊縣，其中確診病例64例、無症狀感染者21例。

85名陽性病例中，學生有36人（10歲以下兒童共有30人），包含幼托兒童8人，小學生28人。

當局目前除對已感染的兒童進行隔離，對於未感染的兒童，疫苗接種也火速提上日程。莆田教育局已下達通知，要求各學校加大12-14周歲學生第二劑疫苗接種工作力度，提高接種覆蓋率。