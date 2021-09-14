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中國駐美大使：期待與美國工商界搞好中美關係

記者呂佳蓉／即時報導
中國駐美大使秦剛出席美中貿委會董事會為其履新舉行的線上歡迎活動。圖／取自中國駐美使館網站
中國駐美大使秦剛出席美中貿委會董事會為其履新舉行的線上歡迎活動。圖／取自中國駐美使館網站

中國駐美大使秦剛當地時間13日表示，中國國家主席習近平與美國總統拜登第二次通話時指出，中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題，這體現中方致力維護中美關係健康穩定發展的誠意。他並說，將按照雙方元首達成的共識，和美方一道，搞好這個必答題，期待同美國工商界共同為此而努力。

據中國駐美使館網站消息，秦剛出席美中貿委會董事會為其履新舉行的線上歡迎活動。美中貿委會董事會主席蘭博文、美中貿委會會長艾倫及美中貿委會董事會部分成員參加。

秦剛說，根據美中貿委會的最新調查，美國工商界最擔心的是中美關係的困難和挑戰給工商界帶來的不確定性。如果將把中美關係比作一艘巨輪，長期以來，經貿合作一直是這艘巨輪的壓艙石和助推器，越是風高浪急，越要把壓艙石加重，給助推器增力，使中美關係的巨輪頂風破浪，奮力前行。

秦剛指出，面對對中美關係不確定性的擔憂，他能緩解的就是來自中方的確定性，即中國經濟前景光明，中國市場潛力巨大，中國對外開放的大門越開越大，中國一如既往歡迎美國企業開拓中國市場。

他強調，中美貿易和經貿合作面臨困難和不確定性不來自中方。希望美方和中方相向而行，本著相互尊重、平等互利的原則為改善中美關係做出切實努力。

秦剛表示，中國努力克服疫情不利影響，穩步推進中美第一階段經貿協議落實工作，在加強智慧財產權保護、擴大農產品和金融業市場准入等方面取得進展。

他又說，中方對自美進口商品採取市場化關稅排除措施，為企業開展貿易提供便利。但協議生效以來，美方仍不斷對中採取限制打壓措施，包括將900多家中方實體列入各類限制清單，直接制約了企業自美採購能力和意願，給協議落實造成較大負面影響。

秦剛強調，美商界關心中方關稅豁免政策下步走向。近日有媒體報導，美國政府考慮就中國補貼問題發起301調查。事實證明，無論是對華搞301調查，還是打關稅戰都無濟於事。美國商界對有關後果有切身體會。希望美方切實為協議落實及雙邊經貿往來創造必要條件和氛圍，而不是雪上加霜。

中國 美國 秦剛

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