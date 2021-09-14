中共加強網路文明建設 要求加強網路思想引領

中國網民正在使用流量上網。圖／中新社

中共中央辦公廳、中國國務院 辦公廳近日印發「關於加強網路文明建設的意見」（下稱意見），其中指出，要加強網路空間的思想引領。加強重點理論網站、公眾賬號、客戶端建設，緊密結合中國特色社會主義實踐特別是新時代黨和國家事業發展新變化新成就，有針對性地開展網上理論宣傳活動。

據新華社報導，意見指出，要加強網路文明建設要堅持以習近平 新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實習近平關於網路強國的重要思想和關於精神文明建設的重要論述。

意見稱，要大力弘揚社會主義核心價值觀，全面推進文明辦網、文明用網、文明上網、文明興網，推動形成適應新時代網路文明建設要求的思想觀念。

意見也指，要針對青少年網民素養不斷提升，網路平台主體責任和行業自律有效落實；要加強網路空間思想引領；要加強網路空間文化培育。以社會主義核心價值觀引領網路文化建設，廣泛凝聚新聞網站、商業平臺等傳播合力，把社會主義核心價值觀傳播到廣大線民中、傳導到社會各方面。

意見最後要求，中國各地區各部門要充分認識加強網路文明建設的重要意義，建立黨委統一領導、黨政齊抓共管、有關部門各負其責、全社會積極參與的領導體制和工作機制。