3萬人從福建莆田出省 疫情傳播鏈恐再延長

已有3萬人從福建莆田出省，疫情傳播鏈恐再延長。(取自中國央視)

中國國家衛健偉今日發布，13日新增本土確診病例59例 ，均在福建，其中廈門市32例、莆田市24例、泉州市3例。據大陸央視報導，初估已有3萬人從福建莆田出省，疫情 傳播鏈恐再延長，鄰近的四川成都、眉山，廣東珠海、佛山、惠州等多地已宣布加強防控新一波delta病毒傳播。

央視報導，這一波從莆田引爆的新疫情，已基本判定導致感染的是delta毒株。相比之前疫情防控，這次有「發現晚、低齡患者多」等特點。

經專家初步研判，疫情源頭疑似為一小學生父親從新加坡 入境，導致的傳染鏈。他在入境入境38天才確診，而疫情首先在小學校發現，據澎湃新聞報道，學校成了此次疫情最重要傳播點，導致新一波傳染已經在福建莆田市仙游縣楓亭鎮一小學隱匿傳播了10天。

值得注意的是，感染人群主要集中在小學生和中老年人身上，病例年齡最大84歲，最小5歲。專家指，低年齡兒童感染較多在之前沒有遇到過，目前福建通報的64例病例中有19名3到12歲，這部分兒童沒有注射新冠疫苗，所以在病情是否比較容易嚴重上存在風險。

仙游縣縣長吳海端表示，這一波重點關注三個傳播鏈條：第一個是新加坡返莆人員林某杰的家族，第二個是他太太所在工廠（協勝鞋廠），第三個是他的小孩所在的學校（鋪頭小學）。

工作組專家判斷，目前疫情形勢嚴峻復雜，後續在社區、學校、工廠等人群中繼續發現病例的可能性高，疫情存在外溢的風險。仙游縣縣長吳海端表示，仙游縣從14日開始進行第二輪全員核酸檢測 。專家判斷，要經過三輪以上全城核酸檢測，根據結果再進行判斷。