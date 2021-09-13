中國鞋都莆田受疫情衝擊 轉型之路增挑戰

中國 福建省莆田市有「中國鞋都」之稱，受到最新本土COVID-19疫情 影響，當地鞋廠多已停工。業者表示，若疫情持續，不確定能撐多久。當地鞋業已受到中美貿易戰 影響，如今再增新挑戰。

據官方通報，自10日至12日，福建省累計報告本土確診病例43例，其中，有35例在莆田市；另有32例本土無症狀感染者也都在莆田。

界面新聞報導，協勝鞋廠是本輪疫情傳播的關鍵點之一。它位於仙遊縣楓亭鎮，是當地一家規模比較大的制鞋廠，鞋廠內所有員工均已在集中隔離。

根據公開資料，有「中國鞋都」之稱的城市，除了莆田，還有浙江省溫州市、福建省晉江市。莆田現有製鞋企業4200多家，年產成品鞋超13億雙，承載50多萬名從業者。2020年，莆田鞋企業產值超過人民幣1000億元。

報導說，目前整個莆田市大部分鞋業工廠均已停產。這對作為當地支柱產業的製鞋業來說，是一個不小的挑戰。除了發放薪資以外，一些工廠還將面對庫存和銷售等壓力。

報導指出，受中美貿易戰及疫情等因素影響，占中國成品鞋產量近10%的莆田鞋業，近幾年出口整體呈下降趨勢。

莆田鞋業已經開始調整布局，從為大品牌代工轉向推出自主品牌、發展電商管道。然而，這輪疫情的突然爆發考驗著轉型中的莆田鞋業。

有當地業者說，之前莆田不在疫情中心，影響不是很大。但這一輪疫情沒有想到會來得這麼突然，「還沒來得及做好準備」。