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金融時報專欄：大搞個人崇拜 習近平正危害中國

中央社倫敦13日專電
英國「金融時報」首席外交事務專欄作家拉契曼指出，曾有效推動中國政經發展的「中國模式」與「習近平模式」大不同，習近平正在危害中國。圖為中共建黨百年黨慶。(美聯社)
英國「金融時報」首席外交事務專欄作家拉契曼指出，曾有效推動中國政經發展的「中國模式」與「習近平模式」大不同，習近平正在危害中國。圖為中共建黨百年黨慶。(美聯社)

英國「金融時報」首席外交事務專欄作家拉契曼指出，歷史經驗顯示，融合個人崇拜及共產黨集權專政的統治往往導致貧窮和暴力；曾有效推動中國政經發展的「中國模式」與「習近平模式」大不同，習近平正在危害中國。

拉契曼（Gideon Rachman）在今天所刊出「習近平個人崇拜危害中國」一文指出，中國目前由黨國領導的、對國家主席習近平的個人崇拜，令人想起歷史上對毛澤東、史達林（Joseph Stalin）等獨裁者的崇拜。這樣的類比或許牽強，因為當代中國是經濟發達的國家，近數十年的經濟轉型成果也讓北京開始宣傳所謂值得世界仿效的「中國模式」。

不過，拉契曼提到，將「中國模式」與「習近平模式」清楚區隔十分重要。

他指出，故領導人鄧小平推行的「改革開放」立基於摒棄個人崇拜、要求官員實事求是。官員要能放手實驗新的經濟政策，關鍵前提是擺脫對「全知全能」領導人的恐懼。中國國家主席的任期限制於1982年訂定，這不僅有助解決一黨專政國家常面臨的接班問題，也讓集體領導有機會制衡強人。

拉契曼筆鋒一轉寫道，在習近平時代，中國共產黨再度擁抱個人崇拜，2017年將「習近平思想」納入憲法，2018年廢除國家主席任期限制。目前中共加緊強化習近平崇拜似乎是為明年的全國代表大會鋪陳：習近平將透過大會這個橡皮圖章確保自己可永遠掌權。

拉契曼指出，習近平將被塑造成「好皇帝」、一位超群絕倫的「賢君」。不過，縱使打擊貪腐、推動更為強硬的外交作為、加強管控大型科技企業等政策或有其合理之處，它們也很容易出差錯，例如威嚇台灣可能導向沒有必要的美中衝突。然而，屆時任何人要公開指出錯誤，都將非常困難。

習近平崇拜對中國具一定教育程度的中產階級及高階官員而言，本質上也頗難堪，因為他們必須每天研讀「習思想」、吸收「金句」，無論內容有多荒謬。

拉契曼提到，儘管美國前總統川普（Donald Trump）曾「開玩笑」稱美國應學習中國廢除領導人任期，美國至少設有監督與制衡機制，目前看來尚足以壓制掌權者的劣根性。不過，像中國這樣沒有獨立司法、民主選舉及自由媒體的國家，強人崇拜不受實質約束，這也是為什麼習近平對他的國家而言，是一大危害。

中國 習近平 美國

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