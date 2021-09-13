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中國恆大否認破產重組 投資者圍堵總部抗議

中央社台北13日電
約有100名不滿的投資者擠在恆大深圳總部的大廳，要求償還貸款和兌付金融產品。(路透)
約有100名不滿的投資者擠在恆大深圳總部的大廳，要求償還貸款和兌付金融產品。(路透)

深陷債務危機的大型地產商中國恆大當地晚間發聲明，否認公司破產重組的傳言，表示雖遇到前所未有的困難，但仍全力復工。此外，恆大近日針對到期理財產品提出兌付方案，但有投資者不買單。

中國恆大集團13日在官網發表聲明說，「網路上近日出現的有關恆大破產重組的言論完全失實。公司目前確實遇到了前所未有的困難，但公司堅決履行企業主體責任，全力以赴復工復產，保交樓，想盡一切辦法恢復正常經營，全力保障客戶的合法權益」。

另外，恆大集團旗下的恆大金融財富管理（深圳）有限公司如何兌付其理財產品也受到關注。

路透社報導，今天中午約有100名不滿的投資者擠在恆大深圳總部的大廳，要求償還貸款和兌付金融產品。有60多名保安人員組成人牆，抗議者則對恆大財富總經理兼法人代表杜亮說：「你們這麼大公司，從老百姓身上騙走了多少錢？」

有抗議者說，公司稱還款需要2年時間，但他擔心恆大到年底就破產。

9月10日，恆大集團董事局主席許家印在恒大財富專題會上表示，要確保所有到期的財富產品儘早全部兌付，一分錢都不能少。許家印在會上稱，「我可以一無所有，但恆大財富的投資者不能一無所有。」

證券時報今天報導，為解決恆大財富投資產品兌付問題，恆大方面已公布3種兌付方案供投資者選擇，包括現金分期兌付、住宅、公寓、辦公樓、商鋪、車位以及沖抵購買恆大建案尾款等多種可供選擇的「抵債」兌付方案，可由投資者選擇和組合搭配。

澎湃新聞則引述，有投資者說，無法接受這份兌付方案，按照他的想法，希望本息可以一次兌付，不接受分期兌付和實物兌付。

恆大集團是全球負債最多的房地產開發商，根據財報，截至今年6月底，恆大的有息負債達人民幣5717.75億元（約886億美元），其中約2400.49億元（約372億美元）的債務將於一年內到期。恆大已有幾項建案因拖欠工程款項等原因而被暫停。

今年以來，穆迪等國際信評機構已3次調降恆大及其子公司的信用評級。以恆大其負債金額多、投資者眾、從業人員超過16萬等規模來看，外界關注若其破產，將會對中國經濟產生何種影響。

投資 破產 中國

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