中印局勢不明朗 習近平要求西藏邊防部隊練兵備戰

解放軍西藏軍區某部隊進行高原雪地演訓。（中國軍網）

中國 央視13日報導，中共總書記、中央軍委主席習近平 近日給「高原戍邊模範營」全體官兵回信，肯定該模範營在邊防守衛中發揮的作用。並稱，邊防部隊戰鬥在強邊固防第一線，任務艱巨，責任重大。他提出，要繼續加強練兵備戰，履行好衛國戍邊職責。

央視報導稱，「高原戍邊模範營」駐地平均海拔4800多米，最低氣溫零下40℃，每年8級以上大風200多天。2016年8月，習近平簽署中央軍委命令，授予該營「高原戍邊模範營」榮譽稱號。近日，該營官兵向習近平致信，匯報5年來工作情況。

中印邊境局勢自2017年洞朗事件後逐年升溫，2020年6月中印雙方更在加勒萬河谷爆發嚴重肢體衝突，雙方均有人死傷。儘管近期局勢看似緩和，但兩軍迄未達成一線部隊的全部脫離接觸，部署未見鬆懈且還有增援。

據印度 媒體報導，9月8日，印度無人機公司證實，印軍採購48架MR-20型6軸無人機用於高原運輸；「印度快報」9月3日更稱，印度陸軍2日出動數架直升機和坦克，在拉達克地區進行實彈射擊演習；印媒「Defencexp」網站8月初報導，印度軍方正考慮再從韓國訂購40門K-9金剛履帶式自行榴彈炮。

中國方面，為慶祝西藏和平解放70周年，中媒7月24日報導，習近平到西藏考察。當時，西藏軍區重型武器紛紛亮相。新型反坦克導彈發射車15式輕型坦克現身高原，第三代猛士突擊車、新型122毫米車載榴彈炮、新型火箭炮等裝備出現在央視鏡頭中。

7月14日，中國國務委員兼外長王毅在杜尚別會見印度外長蘇傑生時表示，2020年中印邊境事態是非曲直清楚，責任不在中方。他說，中印要鞏固已取得的脫離接觸成果，要著眼長遠，從應急處置逐步轉向常態化管控，防止涉邊事件對中印雙邊關係造成不必要的干擾。