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福建爆本土疫情 專家：已有隱形傳播 規模不會太小

記者羅印冲／綜合報導
仙遊縣楓亭鎮一間小學發現有學生及家長新冠病毒核酸檢測陽性，已即時停課並安排所有人居家隔離。（取材自微博）
仙遊縣楓亭鎮一間小學發現有學生及家長新冠病毒核酸檢測陽性，已即時停課並安排所有人居家隔離。（取材自微博）

中國福建近日出現新冠肺炎疫情反彈，11日共新增38宗本土病例（含無症狀感染者）。據中新社旗下「中國新聞周刊」引述中國一名流行病學教授分析稱，「從目前的情況判斷，這次疫情規模不會太小」。

仙遊縣應對新冠肺炎疫情工作指揮部辦公室早前指出，經專家研判，本次疫情源頭疑似為新加坡入境人員林某杰導致的傳染鏈條。

據官方說法，林某杰8月4日自新加坡從廈門機場入境，在廈門定點飯店集中隔離14天後，於8月19日點對點轉運至仙遊縣集中隔離點繼續集中隔離，從8月26日起開始實行居家健康監測。

林某杰經21日集中隔離，期間9次核酸檢測結果均為陰性、1次血清檢測也為陰性，9月10日核酸檢測結果呈陽性，病毒潛伏期較長。

中國新聞周刊12日報導，該名流行病學教授指，目前證據缺失，還很難判定這宗傳播鏈條的源頭為林某杰，也有推測說是否有可能在廈門和仙遊集中隔離的飯店被感染，需要進一步的調查取樣，看隔離點環境樣本中是否發現病毒檢測陽性。

該流行病學專家強調，仙遊是傳播鏈的終端，而在之前的上游還有多個節點，比如隔離點飯店等，此外林某杰從廈門到仙遊的行動軌跡和密切接觸者都要徹底的排查。

該流行病學專家指，仙遊縣的隔離管控措施和社會治理水平都遠遠無法和大城市相比，正如今年的石家莊疫情，發現時已經形成一定程度的隱形傳播，「你只要聽到哪個縣裡發現了病例，實際上都已經是比較晚了，它的上游肯定已經有問題了」。這位專家說：「從目前的情況判斷，這次疫情規模不會太小。」

此外，一般而言，居家監測期間要落實「非必要不外出」，尤其不能外出聚會、旅遊等。但新京報指，林某杰在居家監測期間，仍去隔壁市拜訪親戚並聚餐，進行跨市流動。目前，各市踐行的政策不一，尚無對居家隔離、居家監測的統一界定。農村地區防疫薄弱，人員缺乏，在居家隔離的管理上難度更大，在該流行病學專家看來，農村地區無法做到像大城市那樣精準防控，也是目前中國整體防疫的漏洞之一。

該專家還指，Delta變種病毒流行之後，專家一直在呼籲盡快從全中國層面調整防控方案，對原有措施強化和優化，並推出更明確的新的措施。但目前具體政策仍在制定中，他認為需要再快一點。

疫情 中國 檢測

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