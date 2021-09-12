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不准「盲目追高」中國擬禁止大城市蓋500公尺以上高樓

中央社／台北12日電
天津117大廈預想圖。(取材自微博)
天津117大廈預想圖。(取材自微博)

中國住房和城鄉建設部10日發布「關於加強超高層建築規畫建設管理的通知（徵求意見稿）」，擬規定城區常住人口300萬以上城市，不得新建500公尺以上超高層建築。

徵求意見稿指出，雖然超高層建築在集約利用土地資源、推動建築工程技術等方面發揮積極作用，但近年來，部分城市攀比建設超高層建築，「盲目追求高度第一、形式奇特」，脫離實際需求，不僅提高投入成本，也加大安全管理難度。

徵求意見稿指出，官方擬對城區常住人口300萬以下城市，嚴格限制新建150公尺以上超高層建築，不得新建250公尺以上的超高層建築。

至於城區常住人口300萬以上的城市，則嚴格限制新建250公尺以上超高層建築，不得新建500公尺以上超高層建築。

此外，城區常住人口300萬以下城市新建150公尺以上超高層建築，城區常住人口300萬以上城市新建250公尺以上超高層建築，應按「重大行政決策程序暫行條例」，作為重大公共建設項目，報城市黨委政府審定，實行責任終身追究。

此前，中國國家發展改革委員會7月間便已發布「關於加強基礎設施建設專案管理，確保工程安全品質的通知」，針對250公尺以上建築提出嚴格限制。

中國發改委的通知要求，250公尺以上的建築如要建設，須結合消防等專題論證進行建築方案審查，並向住房城鄉建設部備案；並規定不得新建500公尺以上超高層建築。

中國目前已有5座超過500公尺高的摩天大樓，包括上海中心大廈、深圳平安國際金融中心、天津117大廈、廣州周大福金融中心和北京中國尊大廈。

中國 北京

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