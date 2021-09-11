說好中共故事(下)／毛澤東vs.孫中山 習近平vs.蔣經國

本文（中）篇說，毛澤東曾謂：「將來我們力量愈大，我們就愈要孫中山。」但他齎志以終。當年，習近平初出時，許多人想像他是中共 的蔣經國 ，尚待驗證。

中共非中國 ，但中共主宰中國。

《大屋頂下》一直有個想法：中國面臨的課題，不是「中華民族偉大復興」，而是「中共如何自我救贖」。中共能救贖，民族就可能偉大復興；倘中共不能自我救贖，民族復興不成，也偉大不了。亦即：要說好中國故事，須先說好中共故事。

我不太相信「中國崩潰論」，也認為「中共崩潰論」不能認真。所以，我不覺得能用等待中共崩潰來解決中國的問題。反認為，比較可想像路徑是，促成中共轉型改變，且必須激活起中共自己的上進心志，百尺竿頭，更上層樓，不要畫地自限、自暴自棄、作繭自縛，不要用「馬列主義基本原理」來為自己封頂，為中國封頂。

因為，中共也是有轉型基因的，鄧小平的「改革開放╱維新變制」就是例證。

愈來愈多人懷疑「中國（共）崩潰論」。相反地，認為其崛起遲早而已。因為，從唯物主義的標尺來看，中共的「體制優勢」是明確的，其治理也是成功的。

中共的體制可謂「黨帝制」。傳統的帝制是家族世襲，黨帝制則是以一個黨世襲。黨帝制是中共營造的「理想國」，可藉柏拉圖的《理想國》略作引申。

柏拉圖的虛擬國家，以「高貴的謊言」（Noble Lie）為框架（中共的「高貴謊言」是共產主義、無產階級專政等）。Noble Lie不是出自「社會契約」，而是來自先驗的「神諭」（無產階級專政也不是出自社會契約，而是來自馬克思的「基本原理」）。謊言規定：由「哲君」（Philosofer King）宰制一切，哲君則來自天命（中共是「歷史與人民的選擇」，但不是出自選舉契約）。又規定：社會分為三種人：「金質人」（統治階層，即中共黨政官僚體系）、「銀質人」（護國階級，「黨指揮槍」），及「銅質人」（經濟人，在中共則是權貴經濟）。這三個「人種」皆是世襲，形同不能移動的「種姓制度」（中共社會仍有輕微的流動性，但如城鄉「種姓」的流動仍然困難，而且「銅質人」不太能變成「金質人」，雖說接受「三個代表」，但馬雲也不能妄議中央）。國家底層則以金銀銅三種人以外的廣大「奴隸」來支撐，這就是中國大陸民間說的廣大庶民韭菜社會。

絕對的黨中央，神諭天命的「以法治國」，格子化的社會，操控政治及經濟資源，面對廣大青綠的韭菜。這就是黨帝制，是已經真實存在且運作的「理想國」。

這樣的國家似乎存在「暴政必亡」的危機。但是，中共已經使其實現，而且經營得十分成功，甚至志得意滿地標榜「四個自信」，視為足以自豪的「中國方案」。

尤其，近年借重於數位工具，使得專政更加強固。一方面精選社會菁英進入金銀銅階層（已有九千五百萬黨員，預計以突破一億黨員作為中共二十大獻禮），這是選拔與羈縻。另方面又以超過軍費的預算用於政治維穩，體現一個鴉雀無聲、萬馬齊喑大家夾著尾巴做人的「和諧社會」。

因此，主張中國崩潰論或中共崩潰論的人要知檢點了。中共可能不會崩潰，反而似已有沛然莫之能禦的崛起之勢。

因此，若想扭轉形勢，必須回到中共的自我期許，也就是要問中共自己要怎麼走下去？中共顯然自知，他的「理想國」正在運作。但是，這樣的政治成就，是否能夠照應人性的本質與文明的方向？如果中國在中共手中永久成為黨帝制的理想國，低人權、低民主，這能算是中國夢實現嗎？這能算是中華民族的「偉大」復興嗎？

如果中國的成就已是為山九仞，則民主自由就是待增的一簣。缺這一簣，中華民族不可能「偉大」，亦無「復興」可言。

是的，世人皆看到中國「站起來╱富起來╱強起來」。但這種黨帝制的理想國，對中國人權伸張或人類文明發展言，即使會「富」會「強」，但絕不會「偉大」。

本文一開頭提到天安門前群眾高唱《沒有共產黨就沒有新中國》。此曲是由十九歲的曹火星在一九四三年所作。當年，抗戰未歇，內戰待發，其中有句歌詞是「（中國共產黨）他實行了民主好處多」。但，至今中國還是沒有民主，且未來也可能沒有民主，則何年何月才有「新中國」？

中共以其黨帝制為榮，拒絕自由民主。但今日主張自由民主者，可以公開向世人推倡自由民主，說這是普世價值。但中共能公開主張「馬列主義基本原理」是普世價值嗎？或能公開主張以「馬列主義基本原理」為「人類命運共同體」的旗幟嗎？恐怕不能反映人性的本質與文明的方向。

現今情勢是：中共成功或可撐持一人一黨一時治理，但須思考可大可久的問題。

鄧小平的「維新變制」證明，只要領導正確，中共仍有轉型與推升的強大潛能。只要善用「中國特色社會主義」的百寶箱，中共就能與時推移，與時俱進；也必有將自由民主元素日積月累的可能性。既有此「中國特色社會主義」的任意門，也就不必再鼓吹什麼「當代中國馬克思主義」、「廿一世紀馬克思主義」、「馬列主義基本原理」，意圖用馬克思來復辟毛澤東。這是作繭自縛，也是自我封頂。

蔣經國經歷坎坷。他曾運用戒嚴體制潛心於改革與建設，卻也積欠了許多政治債務。但在他竭盡可能之後，親身宣示「解除戒嚴╱開放大陸探親」。這兩個動作可謂使蔣經國償還了他一生的政治負債，社會獲得解放，國家獲得新生，蔣經國自己也贏得了應得的歷史榮譽。

習近平在黨帝制下也致力改革與建設，但勢必也在累積政治債務。就歷史評價來說，這未必是改革與建設所能勾兌的。到了最後，習近平將是債台高築？還是像蔣經國那樣清償一生積欠？歷史將作見證。

習近平說要「塑造可信、可愛、可敬的中國形象」，就應先塑好可信、可愛、可敬的中共形象。

中共自我救贖若失敗，中華民族偉大復興必落空。