王毅：盼中美元首通話 推動美國重回理性對華政策

中國國務委員兼外長王毅稱，中美兩國元首時隔七個月再次通電話，希望能推動美國重回理性、務實的對華政策。圖為2015年，習近平與拜登在華府碰杯。(Getty Images)

時隔七個月，中美兩國元首10日終於再次通電話。正在越南訪問的中國 國務委員兼外長王毅 11日接受鳳凰衛視採訪時表示，這次通話有其突出的意義，希望這次重要戰略溝通能為推動美國 重新回到理性、務實的對華政策發揮積極作用。王毅說，「這也是國際社會的一個普遍願望」。

中國外交部發言人趙立堅在10日例行記者會上則表示，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運。在此次通話中，雙方一致認為中美元首就兩國關係和重大國際問題深入溝通，對引領中美關係正確發展非常重要。雙方同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫，將責成雙方工作層加緊工作，廣泛對話，為中美關係向前發展創造條件。

環球時報總編輯胡錫進指出，這次中美元首對話是在兩國關係螺旋式下行的情況下應美方要求舉行的，中美雙方都證實了通話的坦率和開誠布公，美方還透露雙方通話的氣氛很好。

胡錫進稱，中美兩國領導人都表達希望加強各級別溝通，這可以理解為雙方都展示了維護和平的意願。但鑒於美國體系的複雜性，希望兩國元首的通話精神能在美國的各領域得到貫徹和執行，不要出現美國領導人說的挺好，但美方相關部門另搞一套的情況。

他表示，重要的是，美方要調整戰略圍堵中國的根本思路，「美方嘴上仁義而行動上損害中國利益、破壞世界和平根基的那一套該收斂了」。希望中美元首這次通話能帶來兩國關係一些實際改變，中美合作可以在兩國改善關係的氛圍中以真正互利的方式更多開展起來。