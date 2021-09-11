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王毅：中越要珍惜南海穩定局面 警惕域外勢力

記者呂佳蓉／即時報導
中國外交部長王毅。圖／路透
中國外交部長王毅。圖／路透

中國國務委員兼外長王毅10日表示，中越要珍惜當前南海來之不易的和平穩定局面，把海上問題置於雙邊關係適當位置，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的單方面行動，共同警惕抵制域外勢力干預挑撥，向國際社會發出中越兩國人民有能力有智慧管控好分歧、不斷充實擴大合作面的積極信號。

據中國外交部網站消息，王毅與越南常務副總理范平明共同主持中越雙邊合作指導委員會第十三次會議。

王毅說，中方堅定支持越南黨政領導集體順利施政，願繼續為越南抗疫提供力所能及的支持。雙方要依託陸海相連天然優勢，鞏固經貿投資雙核驅動態勢，加快推進「一帶一路」和「兩廊一圈」對接合作，力爭2021年雙邊貿易額取得更大突破。

王毅也指，要維護國際公平正義和共同戰略利益，旗幟鮮明反對單邊霸淩行徑，推動「區域全面經濟夥伴關係協定」儘早生效，同地區國家一道辦好東亞合作領導人系列會議和中國－東協建立對話關係30周年紀念峰會。

范平明表示，越方願同中方保持各層級交往，繼續加強疫苗合作，深化「兩廊一圈」和「一帶一路」對接，加強海上務實合作。會議前，兩人就當前國際形勢及共同關心的問題交換意見。

王毅 越南 中國

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