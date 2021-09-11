王毅：中越要珍惜南海穩定局面 警惕域外勢力

中國外交部長王毅。圖／路透

中國 國務委員兼外長王毅 10日表示，中越要珍惜當前南海來之不易的和平穩定局面，把海上問題置於雙邊關係適當位置，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的單方面行動，共同警惕抵制域外勢力干預挑撥，向國際社會發出中越兩國人民有能力有智慧管控好分歧、不斷充實擴大合作面的積極信號。

據中國外交部網站消息，王毅與越南 常務副總理范平明共同主持中越雙邊合作指導委員會第十三次會議。

王毅說，中方堅定支持越南黨政領導集體順利施政，願繼續為越南抗疫提供力所能及的支持。雙方要依託陸海相連天然優勢，鞏固經貿投資雙核驅動態勢，加快推進「一帶一路」和「兩廊一圈」對接合作，力爭2021年雙邊貿易額取得更大突破。

王毅也指，要維護國際公平正義和共同戰略利益，旗幟鮮明反對單邊霸淩行徑，推動「區域全面經濟夥伴關係協定」儘早生效，同地區國家一道辦好東亞合作領導人系列會議和中國－東協建立對話關係30周年紀念峰會。

范平明表示，越方願同中方保持各層級交往，繼續加強疫苗合作，深化「兩廊一圈」和「一帶一路」對接，加強海上務實合作。會議前，兩人就當前國際形勢及共同關心的問題交換意見。