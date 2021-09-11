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「一國兩制」新示範地：橫琴 上臉書免翻牆

記者林則宏／綜合報導
圖為橫琴金融島空拍照。(中新社)
圖為橫琴金融島空拍照。(中新社)

位於珠江口西岸的橫琴島將成為升級版「一國兩制」示範基地，除了將由廣東省長和澳門特首共同擔任橫琴合作區管理委員會主任，澳門特區行政長官賀一誠並透露，未來在橫琴不用翻牆就能上臉書。

中國本月5日公布的「橫琴粵澳深度合作區建設總體方案」（簡稱「橫琴方案」）指出，建設橫琴新區是豐富「一國兩制」實踐的新示範，目標是到2035年，全面彰顯「一國兩制」強大生命力和優越性。

方案提出，粵澳將聯合組建橫琴合作區管理委員會，實行雙主任制，由廣東省長和澳門特首共同擔任。觀察者網稱，這在中國新區建設中尚屬首例。

澳門大學社會科學學院副院長盛力表示，「一國兩制」現在已進入一個比較高級的階段：「兩制一體」，亦即兩種完全不同的制度融合在一起進行試驗。如果成功，將為進一步提升「一國兩制」、為粵港澳大灣區的融合提供幫助。

北京航空航天大學法學院副教授田飛龍也指出，「橫琴方案」反映出「一國兩制」融合發展新的制度探索方向，在「立足一國、介乎兩制」的深度合作區治理模式上，創新出一套經驗、一套辦法。如果走通了、做成了，將來前海也可借鑒和複製。

橫琴島總面積106.46平方公里，是澳門的3倍大，與澳門僅一水一橋之隔，最近處只有187公尺。

新華社指出，開發橫琴最早是2009年1月由時任中國國家副主席的習近平，在澳門會見澳門各界代表時宣布的。習近平當時說，「這必將為澳門帶來新的發展空間和機遇，有利於澳門經濟的長期繁榮穩定與發展。」

此外，「橫琴方案」還明確提出，要「促進國際互聯網數據跨境安全有序流動」，在國家數據跨境傳輸安全管理制度框架下，研究建設固網接入國際互聯網的「綠色通道」。

據德國之聲與香港媒體報導，在澳門特區政府10日舉行的記者會上，被問到未來在橫琴上臉書需不需要翻牆時，澳門特區行政長官賀一誠表示，他去年在北京曾花了長時間討論此事，結論是：不用翻牆。

賀一誠說，「我們是一個特別的區，不用翻牆，可以facebook，所有內容都收得到，除非你是很反對中國共產黨的那種、政治上面的、有關的黃色等等，（對這些）我們是有所防備」。

橫琴合作區、前海合作區區位圖。（取自觀察者網）
橫琴合作區、前海合作區區位圖。（取自觀察者網）

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