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911恐襲20年 中官媒齊聲批美：毀滅霸權只有霸權自己

中央社／台北11日電
2001年9月11日，紐約世貿大樓遭到恐怖攻擊。(美聯社)
2001年9月11日，紐約世貿大樓遭到恐怖攻擊。(美聯社)

美國911事件屆滿20年，中國官媒報導側重美國反恐失敗，將阿富汗政權「從神學士（另譯塔利班）換成神學士」；或稱「20年過去了：美國贏了，但拉單（賓拉丹）也贏了」、「毀滅霸權的只有霸權自己」等。

中國主要官媒這兩天均透過旗下子媒體刊發911事件20週年系列報導，例如新華國際頭條微信公眾號、央視網，以及人民日報海外版、俠客島、環球時報微信公眾號等。

其中，新華國際頭條與央視網推出事件回顧，同時強調美國濫用反恐旗幟、「失敗」的反恐進程「把阿富汗政權從神學士換成神學士」等。

人民日報海外版今天則刊文稱，美國肆意發動戰爭，製造對抗，「早已成為世界安全的最大威脅」。

人民日報海外版旗下的微信公眾號俠客島也刊文稱，「毀滅霸權的從來只有霸權自己。20年後，不知這個曾經的『燈塔國』，是否明白了這個道理。」

俠客島同時也在新浪微博開設「#911事件20年#」討論話題。截至發稿，相關討論閱讀量超過9500萬筆，居微博熱搜榜第三名。

以民族主義言論著稱的中共外圍官媒環球時報甚至刊文宣稱「20年過去了：美國贏了，但拉登（蓋達組織首腦賓拉丹，Osama bin Laden）也贏了」。

這篇文章援引美媒報導，指美國過去20年付出大量成本，最終卻把阿富汗拱手送還給神學士政權，「基本上可以肯定，美國就是一個敗家子」。

對於911事件20周年，中國網路輿論也多半對美方持批評意見。

例如，有人發文稱「有些人只記得911 20年，卻不會記得北約轟炸中國大使館」；還有人說「美國人只過了一天911，在美國摧殘下中東人民天天都過911」；更有人直呼「美國就是世界上最大的恐怖分子」。

美國 911 神學士

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