「連最基本都不懂」中前外交官 為立陶宛斥責歐盟代表

歐盟駐中國代表團團長郁白。(路透)

據香港「南華早報」報導，歐盟 駐中國 代表團團長郁白（Nicolas Chapuis）日前在一場研討會上，遭中國駐歐盟使團前團長吳海龍當面斥責：「連最基本的都不懂」，事件起因則和台灣 與立陶宛雙邊關係近期的發展有關。

根據報導，8日在一場由中國太和智庫舉辦的中歐關係線上研討會上，郁白質疑中國對立陶宛允許台灣以「台灣」之名設立代表處一事所做出的回應，並指北京的外交政策變化將破壞中國在歐洲的形象。

郁白曾多次被派駐中國，擔任過法國駐北京大使館文化參贊、法國駐上海總領事、法國駐北京大使館公使，並曾任法國外交部亞大司副司長。郁白2018年起擔任歐盟駐中國代表團團長。

針對郁白的發言，吳海龍當場提高音量斥責郁白，「你甚至連最基本的都不懂」（You don't even understand the basics）。吳海龍還說，「在中國待了這麼多年後，你居然還會有這樣的見解，我非常震驚。」

吳海龍稱，立陶宛的行為違背了一個中國原則，而這一直都是與中方建立外交關係的國家應該堅持的基本原則。吳海龍並警告，如果郁白繼續秉持這樣的偏見和誤解，將可能損害中歐雙邊關係的前景。

吳海龍曾於2011年至2014年出任中國駐歐盟使團團長、特命全權大使，2014年至2016年出任中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團特命全權大使、常駐代表，現為中國公共外交協會會長。

德國之聲早前曾報導，7月4日在北京舉行的第九屆「世界和平論壇」上，郁白就曾表示，北京對外界批評的防衛態度，以及聲稱中國制度優於西方制度的說法，導致歐洲現在普遍質疑中國可能在挑戰其與自由民主國家關係的政治基礎。

郁白並強調，在過去18個月，中歐相互理解和相互信任的政治空間已經縮小。他說：「這給我們帶來的擔憂是，（北京）這些態度不僅是斷然的，而且變得過於咄咄逼人，令我們非常失望。」

郁白早前還曾公開提出，歐盟和美國應合力對抗中國的脅迫式外交（戰狼外交），並在有爭議的南海問題上與該地區其他國家合作。

外交部長吳釗燮7月月20日宣布，將在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」。這是我國在中國邦交國設立的第一個以「台灣」為名的代表處。

在抗議無效後，中國外交部隨即於8月10日宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府也召回駐中國大使。

本月1日，歐洲議會外交委員會還以壓倒性票數通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告草案及修正案，呼籲歐盟各國應各自簽署協議提升與台灣的政治關係，並鼓勵歐盟加強與台灣的官方交流，包括最高層級的交流。

報告並提議，歐盟駐台機構應由「歐洲經濟貿易辦事處」正名為「歐盟駐台灣辦事處」。