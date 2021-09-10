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香港六四紀念館被抄 天安門母親：遺物怎危害國安

中央社／台北11日電
香港警方9日破門搜索「六四紀念館」。（路透）
香港警方9日破門搜索「六四紀念館」。（路透）

香港警方9日以「蒐證」名義進入六四紀念館，帶走大量展示文物。「天安門母親」成員張先玲、尤維潔近日受訪時質疑，當局這麼做是否要抹去歷史，並反問親人遺物如何危害國家安全。

天安門母親發起人之一的張先玲，8年前把兒子王楠的遺物，捐贈予六四紀念館展出。美國自由亞洲電台中文網10日引述張先玲表示，不清楚館內有什麼物品被帶走，但她質疑港警的行動，是否要抹走歷史，隱瞞真相。

她強調，六四事件是光天化日之下，政府動用正規軍隊殺無辜的市民，「這是一種罪行、是國家的刑事犯罪」。

張先玲表示，每個經歷過六四事件的人都不會忘記六四殺人的事情，「想把事情隱瞞是不可能的，想把維園晚會或六四紀念館破壞，六四就會被人忘記，我相信不會的」。

天安門母親發言人尤維潔則反問，她們透過六四紀念館，保存和展示親人遺物，如何危害國家安全。

尤維潔說，天安門母親將孩子和親人的遺物捐給香港六四紀念館，希望世人不要忘記六四慘案，「我們用這種方式讓孩子後代和世人，永遠記著六四慘案，都會被認為是危害國家安全嗎？」

六四紀念館之前由香港市民支援愛國民主運動聯合會（簡稱支聯會）營運，館內展示與1989年北京民運及「六四事件」相關資料，包括圖片、剪報、影片等，目的是讓港人了解當年事發情況，並推動中國的民主運動。

在強大的政治和法律壓力下，支聯會一個多月前宣布關閉這座實體館紀念館，轉由網上的「六四記憶．人權博物館」展示，但強調這個網路紀念館「脫離」支聯會，由策展團隊獨立運作。而支聯會近期則被指控「煽動顛覆國家政權」。

綜合港媒報導，香港警方8日逮捕支聯會多名核心成員後，9日又到六四紀念館蒐證。

前支聯會常委蔡耀昌受訪時稱，警方撤離後，他曾經試圖進入館內檢查，卻發現大門的鎖已被更換，紀念館監視器也遭破壞，目前無法得知警方在館內做了哪些事情。

蔡耀昌指出，警方從紀念館取走大量展覽資料及物品，應該向支聯會及市民作出交代，包括目的、法律依據、安排是否合理及必須等。

六四 天安門 香港

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