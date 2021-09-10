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中國對10網企行政指導 要求維護新形態勞工權益

中央社台北10日電

中國官方今天邀集美團、餓了麼、滴滴出行等10家網路平台企業召開行政指導會，要求這些領頭企業「走前頭做示範」，切實維護好外送員、網約車司機等新就業形態勞工的勞動權益。

據中國人社部發布，人力資源社會保障部今天會同交通運輸部、市場監管總局、全國總工會召開平台企業行政指導會，就維護新就業形態勞動者勞動保障權益，對10家平台企業開展聯合行政指導。

與會的10家領頭網企是美團、餓了麼、滴滴、達達、閃送、貨拉拉、滿幫、到家集團、阿里巴巴與騰訊。

會議指出，當前新就業形態勞動者勞動權益保障問題較為突出，平台企業要切實提高政治站位，準確理解和把握「關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見」的精神實質和主要內容，全面貫徹落實好「意見」要求，依法合規用工。

會議要求這10家頭部平台企業要「走前頭做示範」，積極履行用工責任。要全面摸底依託平台就業的新就業形態勞動者、用工合作企業基本情況，抓緊梳理排查平台用工問題，對照「意見」要求制定整改工作方案，明確時間表、路線圖，壓實工作責任。

會議並要求業者及時整改，對符合確立勞動關係情形的新就業形態勞動者要依法訂立勞動合約，保障其合法權益；對不完全符合確立勞動關係情形的勞動者要訂立書面協議，按照「意見」要求保障其勞動報酬、休息、勞動安全等權益。要修改完善與用工合作企業的合作協議，督促用工合作企業依法合規用工。

會議還要求健全保障勞動者權益的制度機制，充分聽取勞動者意見建議，暢通勞動者訴求表達渠道，優化平台演算法規則，完善收入分配制度、休息制度、勞動安全衛生制度。建立健全勞動者申訴機制，保障勞動者的申訴得到及時回應和客觀公正處理。

會議強調，頭部平台企業要發揮好行業引領作用，帶頭關心關愛勞動者，積極履行社會責任，切實維護好新就業形態勞動者權益。

就業 中國 工作

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