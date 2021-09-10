周小川：傳統監管手段已不足以應對日趨複雜的洗錢活動

中國金融學會會長、中國人民銀行前行長周小川。 中新社

中國 金融學會會長、中國人民銀行前行長周小川10日在「2021中國數位金融論壇」上談線上金融服務面臨三大挑戰：公平競爭問題和金融穩定風險；重視數據安全和隱私 保護；降低新技術運行帶來的洗錢、恐怖融資 等風險。

北京日報報導，周小川表示，在鼓勵數位金融發展的同時，應該堅持金融服務業持牌經營的原則。數位經濟的新模式和新業態層出不窮，覆蓋面不斷拓展，民眾對線上金融服務的需求日益旺盛，但也面臨三大挑戰。

周小川說，首先是數位金融在為金融消費者帶來便利的同時，也催生不少問題。比如一些平台科技公司利用數位金融創新的口號，違背了合規性、正當性和風控的條件下，通過互聯網渠道開展金融業務，有些業務從功能上講，它的金融屬性並沒有改變，從事這種仲介金融服務的業務實質也沒有改變，這就可能帶來公平競爭的問題和金融穩定方面的風險。

在鼓勵數位金融發展的同時，應該堅持金融服務業持牌經營的原則，持牌的基本條件包括：資本的充實、抗風險能力、專業人員以及對規則的了解。

其次，要重視數據安全和隱私保護，防範電訊和支付詐騙。周小川指出，法律保障方面通過能夠界定個人信息主體權屬和相關人員行為空間的法律來保護個人隱私。技術實現方面，通過數據處理、計算方法、管理技術等要確保個人隱私不受侵害。

周小川說，在數據治理方面，要通過制度創新與技術創新雙管齊下，也要防止壟斷和資本無序擴充。當前，要落實新頒布的個人信息保護的法律法規，同時很多規則還需要進一步深化。

第三如何考慮降低新技術運行帶來的洗錢、恐怖融資等風險。周小川舉例，以反洗錢為例，近年來傳統的監管手段已不足以應對日趨複雜的洗錢活動，例如匿名性使資金的來源和流向難以追蹤，利用洗錢的風險屢禁不止。

周小川稱，應強化監管科技應用實踐，積極利用大數據、人工智能、雲計算等技術豐富金融監管的手段，提升跨行業、跨市場交叉風險的甄別、防範和化解能力。